Espadas critica el "empecinamiento" del juez Peinado en seguir su investigación a Begoña Gómez: "Suena a causa general"

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE andaluz y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha llamado este martes la atención sobre el "empecinamiento personal" que, en su opinión, está demostrando el juez de Madrid Juan Carlos Peinado en avanzar en su investigación sobre Begoña Gómez --la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- "sin un mínimo de justificación", y ha señalado que esto "suena a causa general".

En una atención a medios en Mairena del Aljarafe (Sevilla), el líder de los socialistas andaluces se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas al hilo de la decisión del referido juez de citar a declarar como testigo a Pedro Sánchez en el marco de la investigación que dirige contra su mujer por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Espadas ha comentado que este pasado lunes --cuando se conoció la citación a Sánchez para declarar como testigo-- "asistimos claramente a una ceremonia de confusión y de extrañeza por los movimientos que está siguiendo el juez Peinado en una instrucción en la que tiene todos los informes en contra" para seguir llevándola a cabo, y en la que está avanzando "sencillamente" por "su empecinamiento personal, sin garantías suficientes o sin un mínimo de justificación", ha criticado.

En esa línea, el portavoz socialista en el Senado se ha preguntado si es que "hay otras razones por las que se impulsa esta instrucción", habida cuenta de que tanto la Guardia Civil como la Fiscalía, y "todos los que en definitiva apoyan una instrucción judicial, le dicen" al juez "que no hay causa, o no hay elementos para hacerla".

Espadas ha añadido que, como juez, Juan Carlos Peinado "tiene capacidad para hacer lo que considere conveniente, pero evidentemente los ciudadanos tienen garantías en un Estado de Derecho también para recurrir las decisiones judiciales cuando consideran que no son correctas, y entiendo que eso es lo que va a hacer" Pedro Sánchez, ha añadido.

El líder del PSOE-A ha abogado por "esperar", desde una confianza "plena y absoluta" en el Estado de Derecho, en un caso en el que "hay un juez que decide cosas y otros, en este caso los administrados, que tienen garantías en un Estado de Derecho para acogerse y para solicitar cuáles son las razones reales de qué es lo que se investiga, por qué esto suena a causa general y por qué, desde luego, en Andalucía, esto nos suena tan familiar, por otra parte", ha añadido.

"Yo prefiero esperar y, desde luego, total transparencia y cumplimiento de garantías, como no puede ser de otra manera, en un Estado de Derecho", ha reivindicado Juan Espadas, quien también ha querido "trasladar" a Pedro Sánchez "el apoyo y la confianza de toda la organización del Partido Socialista, como no puede ser de otra manera, aunque no la necesite, porque realmente no sabemos ni qué, ni cómo, ni por qué, sencillamente, se está investigando esto de esta forma, tanto a él como a Begoña Gómez", ha apostillado para concluir.