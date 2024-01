Espadas critica "incapacidad" gestora de Moreno: "2024 será la confirmación fehaciente de su alejamiento de la realidad"

SEVILLA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, se ha mostrado convencido este jueves de que 2024 será el año en que se produzca la "confirmación fehaciente del alejamiento ya existente" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "hacia los problemas reales de la región" y de su "incapacidad" de gestión en cuestiones vitales como la sanidad.

Según un comunicado del PSOE-A, el líder socialista se ha pronunciado de este modo en una reunión de coordinación mantenida en Sevilla con los máximos responsables de la dirección regional del partido y de las ocho direcciones provinciales para programar y avanzar en la acción política hasta las elecciones europeas.

Espadas ha lamentado que 2024, pese al contexto de crecimiento económico y generación de empleo existente en todo el país, no vaya a ser un año para el "impulso" de Andalucía, sino para constatar que la comunidad sigue en "el furgón de cola por la incapacidad" gestora de Moreno. "Andalucía no sólo no converge, sino que diverge a pesar de que la propaganda institucional quiera vender otra cosa", ha apuntado.

Según ha manifestado ante los máximos responsables del PSOE-A, la "acumulación de incumplimientos electorales en todos los sectores" de Moreno Bonilla es la consecuencia de "priorizar la confrontación con el Gobierno de España en vez de dedicarse al interés general de las y los andaluces".

Ante ello, Espadas ha urgido a Moreno a defender en el Senado el modelo de financiación autonómico pactado con el PSOE-A en el seno del Parlamento y buscar el acuerdo con otras fuerzas políticas, así como a aumentar la financiación local a través de la Participación de los Ingresos de la Comunidad Autónoma (Patrica).

La sequía ha sido otro de los temas importantes abordados en la reunión, materia para la que el PSOE-A exige al PP-A la constitución de una comisión parlamentaria para gestionar esta emergencia si la situación no se revierte antes de primavera.

También se ha instado a Moreno a dar "cuenta mensual" de la crisis de la lista de espera en la sanidad y frenar el trasvase creciente de recursos a la privada, además de a acelerar el nivel de ejecución de los fondos europeos, con retrasos en proyectos vitales.

Espadas ha considerado que la "soberbia absoluta" en el Parlamento es el rasgo fundamental de la mayoría absoluta de Moreno, que "veta la posibilidad de alcanzar acuerdos" con el PSOE-A en cuestiones como el avance del autogobierno.

Así, ha hecho mención a los dos presupuestos de la comunidad aprobados sólo con los votos del PP-A "y sin diálogo" y a la "negativa" de esa partido a acordar en temas como sequía, sanidad, educación, dependencia, jóvenes, vivienda o violencia de género.

"Moreno se ha negado a avanzar en el acuerdo por la financiación autonómica tal como hemos propuesto, para no evidenciar sus contradicciones con el modelo de otras regiones gobernadas por su mismo partido", ha señalado el líder del PSOE andaluz.

Además, Espadas ha lamentado que el PP opte por "confrontar" mientras el Gobierno de España incrementa la financiación autonómica un 45,6% entre 2018 y 2024 y propone una asunción de la deuda andaluza, algo a lo que "Moreno se niega para no contradecir a (Alberto Núñez) Feijóo aunque dañe a los andaluces".

Espadas ha indicado que el PSOE-A seguirá "intensificando, aún más si cabe", la labor de oposición y construyendo "una alternativa de gobierno en Andalucía de cara a las próximas elecciones autonómicas de 2026".

CONFERENCIA POLÍTICA FEDERAL EN LA CORUÑA

Durante la reunión, se han abordado otros asuntos orgánicos como la próxima Conferencia Política Federal en La Coruña (Galicia) los días 19, 20 y 21 de enero.

Los secretarios generales regional y provinciales han subrayado la importancia del apoyo de la federación andaluza a la acción del Gobierno de España en "un momento vital para consolidar lo conquistado en la anterior legislatura, la recuperación económica y el empleo y las grandes transformaciones en marcha comprometidas con la Unión Europea".

"Avances para la democracia en el país ante la confrontación y crispación permanente de PP y Vox por su fracaso el 23J", ha recalcado Espadas.