Espadas defiende que a Abengoa "hay que ayudarla" y urge a Moreno una mesa de trabajo con el Gobierno para estudiar cómo

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha defendido este martes que a la multinacional andaluza Abengoa "hay que ayudarla", y ha urgido por ello al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno (PP-A), a que "deje de ponerse de perfil" en este asunto y reclame al Gobierno de España la constitución de una "mesa de trabajo" en la que estén representadas las administraciones central y autonómica para "ver cuáles son las posibilidades de apoyo" a esta empresa, "que tiene que haberlas", según ha incidido el líder socialista.

Así lo ha subrayado Juan Espadas en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla, junto a alcaldes socialistas de municipios mayores de 50.000 habitantes, y minutos antes de que se haya conocido que el consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha acordado denegar definitivamente la solicitud de ayuda pública de Abengoa por un importe de 249 millones de euros.

Antes de tener la confirmación oficial de esa decisión de la SEPI, el secretario general de los socialistas andaluces --que sí ha reconocido en su comparecencia que esa posibilidad estaba sobre la mesa-- ha insistido en defender que "hay que preservar los puestos de trabajo" de Abengoa y "esas capacidades que están en el área metropolitana de Sevilla preferentemente, pero que tienen reconocimiento a nivel internacional".

En esa línea, ha defendido que este martes quería pedirle al presidente de la Junta en funciones --que será reelegido en el cargo el próximo mes de julio tras la victoria por mayoría absoluta del PP-A en las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio--, que "deje de ponerse de perfil" en este asunto.

MORENO "DEJÓ CAER" A ABENGOA

Al respecto, Espadas ha criticado que, "hace dos años", la Junta, y Juanma Moreno en particular, "dejaron caer a Abengoa", de forma que el presidente "no hizo absolutamente nada por buscar la fórmula de generar un aval de 20 millones de euros para acompañar una operación que estaba decidida, autorizada y aprobada por el Gobierno de España, y que hubiese significado entrar en una senda de recuperación y viabilidad en la que no pudo entrar Abengoa".

"La responsabilidad la tiene la Junta, y ni siquiera la explicó con argumentos sólidos", según ha denunciado Espadas, que ha llamado la atención acerca de que, "en esos mismos momentos, el gobierno de la Xunta de Galicia", entonces presidida por el actual líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se preocupaba con el Gobierno de España por sacar adelante acuerdos para sacar a flote empresas" gallegas en crisis, al igual que hacían otros gobiernos autonómicos como los de Asturias y la Comunidad Valenciana, según ha abundado el líder socialista.

Ha remarcado que dichas comunidades autónomas tienen, al igual que la Junta de Andalucía, "competencias en materia de industria y de apoyo empresarial, y deberían tener una estrategia concreta de apoyo a empresas en crisis".

Espadas ha criticado que, en vez de desplegar esa estrategia, por parte de la Junta hubo "el silencio más absoluto", y Moreno y su gobierno "se han quitado de en medio en el asunto de Abengoa en estos dos años".

El dirigente socialista ha defendido que "está claro" que "a Abengoa hay que ayudarla". "Como secretario general del PSOE-A y exalcalde de Sevilla digo alto y claro que a Abengoa hay que ayudarla, y la tiene que ayudar el Gobierno de España y, sí o sí, la Junta de Andalucía", ha enfatizado Espadas para añadir que "no hay ni una solución a una empresa en crisis en ninguna comunidad autónoma que no pase por una mesa de trabajo en la que se siente el responsable autonómico y el del Gobierno de España".

"Así que ya está bien la broma", ha comentado Espadas en un mensaje dirigido a Juanma Moreno, a quien ha insistido en pedir que "de manera urgente ponga en marcha una mesa de trabajo en la que esté presente el Gobierno de España y el andaluz, y que sea además a petición del presidente de la Junta, porque Abengoa tiene su sede central en Sevilla".

Por eso, según ha reiterado Espadas, Juanma Moreno "debería pedir inmediatamente al Gobierno de España una mesa de trabajo urgente para ver cuáles son las posibilidades de apoyo a Abengoa, que tiene que haberlas, porque hay que preservar esos puestos de trabajo y esas capacidades que están en el área metropolitana de Sevilla preferentemente, pero que tienen reconocimiento a nivel internacional", ha añadido.

Tras apuntar que si Moreno "no reacciona", él mismo "le pedirá una reunión urgente" al presidente de la Junta, Juan Espadas ha criticado que por parte del jefe del Ejecutivo andaluz no haya habido "ni una sola llamada a ningún miembro del Gobierno de España para interesarse por el expediente" que se ha llevado "un año en la SEPI", y la única llamada al respecto por parte del Ejecutivo andaluz ha sido "de una consejera el último día de campaña electoral" de los recientes comicios del 19J, según ha apostillado el líder socialista, quien, frente a ello, ha remarcado que él sí ha hablado "con varias ministras del Gobierno que tienen responsabilidades" en este asunto relativo a Abengoa.