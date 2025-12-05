Antonio Sanz inaugura en El Pedroso (Sevilla) las instalaciones del Centro de Defensa Forestal, "moderno y sostenible"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (i), visita las instalaciones y equipamiento del nuevo Centro de Defensa Forestal (Cedefo) El Pedroso antes de su inauguración. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha inaugurado, acompañado por el alcalde de El Pedroso, Sergio Vela, el nuevo Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de El Pedroso (Sevilla), que ha contado con una inversión total de 6,1 millones de euros.

"Hoy inauguramos un centro de defensa forestal de nueva generación, con helipista que permite ubicar hasta ocho aeronaves en situación de emergencia. Se trata de un Cedefo moderno, ejemplar en sostenibilidad y respeto al medio ambiente", ha destacado Sanz durante una atención a medios en la presentación.

El consejero ha señalado que el nuevo Cedefo reemplaza al antiguo centro, "obsoleto tras más de 30 años de funcionamiento", y tendrá como área de actuación preferente la parte oriental y norte de la provincia de Sevilla, ofreciendo protección a más de 177.000 hectáreas y diez municipios del Parque Natural Sierra Morena de Sevilla.

RESPETO AL ENTORNO

La infraestructura, ubicada en la finca La Jarosa junto a la carretera A452 que comunica El Pedroso con Constantina, ocupa una parcela de 40.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento. Según Sanz, "el proyecto ha respetado al máximo el entorno, manteniendo el terreno en su estado natural, utilizando pavimento flexible, soleras de hormigón y albero, y un sistema de depuración de aguas residuales mediante lagunas ecológicas con acción de microorganismos y energía solar".

De la inversión total, 6,1 millones de euros, 4,7 millones fueron cofinanciados en un 75 por ciento por el Programa Interreg POCTEP del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del proyecto Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales (Cilifo). El resto, 1,4 millones de euros, se ha destinado a mejoras en mobiliario, seguridad y vigilancia del recinto.

Las instalaciones cuentan con helisuperficie, edificio principal para usos administrativos y sala operativa, viviendas para efectivos y equipos de medio aéreo, gimnasio, hangares para cuatro vehículos autobomba, talleres, almacenes, aparcamientos y zonas de esparcimiento. También dispone de dos depósitos de agua pluvial de 260.000 litros, capaces de abastecer a los helicópteros durante las operaciones de extinción.

EQUIPOS EN SITUACIONES DE ALTO RIESGO

Actualmente trabajan en el Cedefo "12 grupos de bomberos forestales, siete grupos de apoyo, tres técnicos de operaciones, seis administrativos y operadores de comunicaciones, sumando más de 130 personas. Durante la campaña de alto riesgo, se dispone de un helicóptero semipesado, tres autobombas y una nodriza, además de 11 puntos fijos de vigilancia", ha detallado Sanz.

El consejero ha recordado que este centro se enmarca en el plan de modernización de infraestructuras del Plan Infoca, puesto en marcha en 2020, "que ha supuesto una inversión de 165 millones de euros, sin precedentes en la historia del dispositivo".

"Estamos mejorando todas las infraestructuras de lucha contra incendios, incluyendo Cedefos emblemáticos como los de Cazorla (Jaén) y Algodonales (Cádiz), el aeródromo de La Resinera (Granada) y la pista de aterrizaje de Villaviciosa (Córdoba)", ha añadido.

RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS

Sanz ha destacado también la renovación de la flota de vehículos pesados: "76 nuevas autobombas ya operativas, y desde noviembre estamos licitando 15 unidades más por casi siete millones de euros. En dos legislaturas se habrá renovado el 84% de la flota".

Sobre medios aéreos, ha explicado que "esta semana el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Agencia de Emergencias de Andalucía la contratación del servicio de apoyo a la lucha contra incendios forestales con helicópteros pesados y semipesados de transporte y extinción y con aviones de coordinación para los años 2026 a 2031, con un presupuesto de 112,3 millones de euros".

"Estas instalaciones, modernas y funcionales, permitirán que nuestros profesionales trabajen en las mejores condiciones. La mejor inversión que se puede hacer es salvar vidas", ha subrayado Sanz, quien ha agradecido "al Ayuntamiento de El Pedroso, a la delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente y al director del Parque Natural Sierra Morena, Vicente Castaño, por su colaboración en la ejecución del proyecto".