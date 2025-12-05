La Junta destina cerca de medio millón de euros a la reforma del Centro de Participación Activa Córdoba II

Loles López (3ª izda.) durante su visita al Centro de Participación Activa (CPA) Córdoba II-Sector Sur. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha inaugurado este viernes en la capital cordobesa las obras de reforma y equipamiento del Centro de Participación Activa (CPA) Córdoba II-Sector Sur, situado en la capital cordobesa, una actuación que ha contado con una inversión de la Junta de Andalucía de cerca de medio millón de euros, con cargo a fondos Next Generation y propios.

Acompañada por el viceconsejero de Inclusión Social, José Repiso; la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador; la delegada territorial de Inclusión Social, Dolores Sánchez, y miembros de la junta directiva del centro, la consejera ha destacado la importancia de estos espacios, que "están llenos de vida, y ayudan a nuestros mayores a mantenerse activos, física y mentalmente a través de multitud actividades".

López, quien ha recordado que este CPA cuenta con 1.400 horas de talleres, lo que lo convierte en un recurso clave para el envejecimiento activo, también ha puesto el foco en el papel, en general, de los Centros de Participación Activa como "herramienta esencial para luchar contra la soledad no deseada, la nueva pandemia a la que nos enfrentamos en el siglo XXI". En estos centros, ha subrayado, "nuestros mayores pasan el día acompañados, compartiendo y conociendo a otras personas".

Por ello, ha insistido en la importancia de modernizar y adaptar los CPA, con el firme objetivo de "devolver a nuestros mayores un poco de todo lo que nos han dado y convertir estos espacios en algo más que en sus casas: en sus hogares".

CPA DE PALMA DEL RÍO

Tras visitar el Centro de Participación Activa de Córdoba II-Sector Sur, la consejera de Inclusión Social se ha trasladado al municipio cordobés de Palma del Río, donde ha inaugurado las obras de reforma y equipamiento que se van a desarrollar en el CPA de la localidad, con una inversión de casi 400.000 euros con fondos Next Generation y propios.

Durante el recorrido, López ha señalado que desde el Gobierno andaluz "tenemos claro que lo importante no son los edificios, sino las personas, que son quienes lo llenan de vida", al tiempo que ha incidido en que "somos la sociedad que somos gracias a los valores que nos han inculcado nuestros mayores, como el esfuerzo y la solidaridad y tenemos el deber compartido de hacerles felices en esta etapa de su vida".

Cabe destacar que la Junta de Andalucía ha invertido 8,5 millones de euros con cargo a fondos europeos y fondos propios de la Consejería de Inclusión Social en la realización de obras de mejora y dotación de equipamientos en 31 CPA repartidos por todo el territorio andaluz. En el caso concreto de la provincia de Córdoba, se ha destinado 1,1 millones de euros para obras de reforma y nuevo equipamiento en 15 CPA.