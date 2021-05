Espadas defiende que ser alcalde de Sevilla "no le merma un ápice" en su candidatura a las primarias del PSOE-A

SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a las primarias del PSOE-A para elegir candidato a la Junta en las próximas elecciones autonómicas Juan Espadas ha defendido este miércoles que su condición de alcalde de Sevilla "no le merma un ápice" a su candidatura en dicho proceso interno de los socialistas andaluces.

Así lo ha manifestado en una entrevista en La 1 de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que es el alcalde del "municipio más grande de España que gobiernan los socialistas" actualmente, una "responsabilidad" que no le "merma en absoluto" en su aspiración a ser el candidato del PSOE-A a la Junta en las próximas autonómicas.

En esa línea, Espadas ha subrayado que él ha venido "trabajando muchos años en el territorio, en toda Andalucía", al tiempo que ha explicado que su padre y parte de su familia eran de Jaén, al igual que su mujer, y que tiene familia materna procedente de Málaga.

"Soy andaluz y me siento orgulloso de ser sevillano, pero eso no me resta un ápice para luchar por mi tierra en todos los rincones", ha resumido Juan Espadas, quien también ha defendido que él no es un candidato a las primarias "impuesto de nadie", y que se presenta a este proceso "para que mis compañeros tengan una alternativa de cambio, que vuelva a ilusionar, a activar el PSOE, que ponga encima de la mesa un proyecto nuevo de gobierno, con ilusión y sin hipotecas".

Se trata, según ha insistido, de "unir lo que en algún momento se rompió, reunificar a compañeros que estuvimos en posiciones diferentes en procesos anteriores", por lo que estas primarias, en su opinión, "son la oportunidad de volver a unir el partido", teniendo en cuenta que "sólo un PSOE fuerte tiene posibilidad de volver a ser de nuevo gobierno de Andalucía", según ha advertido.

Espadas ha opinado también que "se equivoca" quien quiera ver este proceso "como una segunda edición" de las primarias que enfrentaron a Pedro Sánchez y a Susana Díaz por la Secretaría General del PSOE en 2017, porque aquello ya terminó, según ha remarcado.

Ha incidido en que, "cuando toquen" las próximas elecciones autonómicas --previstas inicialmente a finales de 2022--, Andalucía "se juega su futuro con un posible gobierno muy de derechas hipotecado por Vox", o disponiendo de "un gobierno de progreso en el que el PSOE plantee los retos de futuro, retos globales a escala local", con sus políticas en relación a asuntos como el cambio climático, el territorio, el empleo o los servicios públicos.

"Andalucía necesita un PSOE fuerte", ha sostenido Espadas, quien ha manifestado que "la actual dirección regional" de los socialistas andaluces, que encabeza la secretaria general y también precandidata a las primarias, Susana Díaz, "plantea un proyecto de continuidad, muy en clave personal", que él respeta, pero que cree que "no es el que necesitan los socialistas andaluces" en este momento.

"ESTO NO VA EN CLAVE PERSONAL"

Frente a eso, el alcalde de Sevilla dice que plantea "un proyecto de equipo, colectivo de unidad, no segundas ediciones de nada", porque "nunca segundas partes fueron buenas, se terminó una etapa política y hay que afrontar la nueva con nuevas caras, con otro tipo de planteamientos y propuestas".

Ha remarcado que "la federación socialista andaluza tiene peso en términos cuantitativos e históricos en el PSOE a nivel federal", y "éste es nuestro momento, del PSOE de Andalucía, no el momento de Susana Díaz, Juan Espadas o cualquier otro candidato". "Esto no va en clave personal, ahora nos la jugamos siendo capaces de renovar nuestro proyecto y de poder plantear alternativas para gobernar" en la comunidad autónoma, ha insistido.

Para ello, el regidor hispalense apuesta por "plantear un proyecto con fuerza, unidad, de cambio", y que "mida el impacto de las políticas de gobierno en la juventud", colectivo para el que hay que "diseñar políticas integrales" en torno a materias como vivienda, orientación o formación, y dejar de "darles el espectáculo de debate político que en este país se ha instalado", según ha opinado.

De igual modo, ha señalado que cree que por parte del PSOE-A "no se ha hecho suficiente" autocrítica tras perder el gobierno de la Junta tras las elecciones de diciembre de 2018, y por eso él cree que "la organización" socialista "debe hacerla", y él pretende "iniciar un proceso de abajo arriba, desde el territorio".

Se trata, según ha continuado Espadas, de "vertebrar mejor el partido y las propuestas de gobierno que hacemos a los andaluces desde cada rincón del territorio", teniendo en cuenta que "no tienen nada que ver las demandas" que pueden llegar de una provincia o de otra de Andalucía, y "es necesario gobernar de una forma más cercana".

EL ADELANTO ELECTORAL EN ANDALUCÍA, "UNA POSIBILIDAD"

Preguntado por si cree que habrá un adelanto de elecciones en Andalucía, el precandidato ha indicado que "es una posibilidad", y que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "tiene que decidir entre hacer cálculos electorales o pensar en Andalucía".

Según Espadas, si el presidente de la Junta "pensara en Andalucía, agotaría la legislatura y aprovecharía bien la gestión de los fondos europeos", en torno a lo que "no se está trabajando como se debería hacer, en coordinación con cada territorio, con las corporaciones locales, para ver cuáles son los proyectos prioritarios que transformarían la sociedad andaluza", según ha opinado.

Finalmente, ha manifestado que a Moreno "a lo mejor le interesa más que, antes de que se vean las debilidades de un gobierno que no ha gestionado su programa político, y antes de que se vean otro tipo de carencias, opinen los andaluces" en las urnas.