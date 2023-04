Espadas denuncia la "situación insostenible" de servicios sociales por la "asfixia financiera" de Junta a ayuntamientos

SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha denunciado este jueves la "situación insostenible de los servicios sociales en la práctica totalidad de los ayuntamientos de Andalucía como consecuencia de la asfixia financiera a la que el Gobierno andaluz está sometiendo" a los consistorios.

Así lo ha trasladado el líder socialista en una atención a medios en el Parlamento andaluz al hilo de una reunión con miembros de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y representantes locales y de diputaciones provinciales del ámbito de los servicios sociales y dependencia.

Espadas ha explicado que se culmina ahora el proceso de revisión de la orden de ayuda a domicilio, y ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha silenciado la voz de los ayuntamientos al no tener en cuenta sus propuestas".

"Estamos hablando de más de 145.000 personas que son usuarias de estos servicios que son competencia exclusiva de la Junta, pero se gestionan y ejecutan a través de convenios con los ayuntamientos" ha abundado el líder socialista, que ha lamentado que se viene arrastrando un "déficit estructural" de financiación de estos servicios, que están sostenidos realmente por los ayuntamientos, que financian un 86% frente a 11% que aporta la Junta de Andalucía, según ha continuado.

Esta situación, según Espadas, ha llevado a que los ayuntamientos tengan que dotarse de recursos por encima de lo financiado por la Junta, y ha habido reivindicaciones de trabajadores que piden más estabilidad y subidas de precios hora en la prestación de los servicios. "Esto es insostenible y genera colapso en la atención a los ciudadanos" ha advertido Juan Espadas.

ADVERTENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS SOCIALISTAS

El líder del PSOE-A ha sentenciado que "hasta aquí hemos llegado" y ha anunciado que "los ayuntamientos socialistas nos vamos a plantar y a decir que la competencia de la prestación de esos servicios es del Gobierno andaluz", y que "si no la financia no seguiremos dando la cara".

Así, ha avanzado que los socialistas van a explicar a los vecinos que la prestación del servicio está "en cuestión y que no se puede seguir con ese coste hora porque se hipotecan otras políticas que sí son competencias de las corporaciones municipales".

"Exigimos a Moreno Bonilla que su consejera paralice la orden de ayuda a domicilio si no tiene la financiación adecuada", y que "se siente a hablar y negociar con los ayuntamientos", ha aseverado el dirigente socialista antes de agregar que "queremos sentarnos a hablar de financiación local de una vez por todas, porque no podemos seguir tapando las vergüenzas a Moreno Bonilla en cada pueblo, en cada barrio" ha destacado.

En esa línea, Espadas ha advertido de que "la Junta está teniendo la rara habilidad de conseguir que no se identifique como un problema" de dicha administración y del Gobierno de Juanma Moreno, sino como "problemas individualizados de cada uno de los ayuntamientos que prestan ese servicio".

El líder socialista ha remarcado que "este tema es muy delicado, muy grave, y a las puertas de unas elecciones municipales" ha advertido de que el PSOE "va a explicarle a cada vecino dependiente o que recibe una prestación de ayuda a domicilio que la financiación del servicio está ahora mismo en cuestión, y que los ayuntamientos ya no pueden más".

"No podemos seguir suplementando el coste-hora como consecuencia de que los convenios colectivos incorporan una cantidad superior a la que la Junta transfiere a esos ayuntamientos; no podemos seguir en esa situación, porque se están hipotecando otras políticas municipales y otras competencias que sí tienen que prestar los ayuntamientos", según ha aseverado Espadas, que ha lamentado que, "como no se financia adecuadamente" por parte de la Junta, los consistorios "tienen que estar trasvasando recursos para financiar lo que es un derecho de los ciudadanos".

Espadas ha instado a Moreno a que "de una vez por todas entienda que la administración local no es una administración a la que se oye pero no se escucha", sino "una administración con la que se sienta uno a negociar y a acordar, porque para eso la competencia es autonómica aunque la gestión y la ejecución sea competencia y esté desarrollándose desde el ámbito municipal", según ha concluido.