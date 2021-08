Espadas espera que los congresos provinciales del PSOE se celebren "con autonomía" y "mayorías naturales, no forzadas"

El alcalde de Sevilla y secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, durante la entrevista concedida a Europa Press. A 31 de Julio de 2021, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A y candidato de los socialistas andaluces a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Juan Espadas, ha abogado por que los congresos provinciales que el partido tendrá que celebrar en Andalucía tras el cónclave regional fijado para el mes de noviembre se celebren "con autonomía" y propiciando mayorías "naturales" para elegir a sus secretarios generales, "no forzadas".

Son reflexiones que el líder del PSOE-A y también alcalde de Sevilla ha trasladado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que, sobre los congresos provinciales del PSOE andaluz, ha dicho que deben conformar "un proceso que mantenga la ilusión que han generado las primarias a nivel regional".

"Va a haber primarias en todas las provincias y, por tanto, tenemos que aprender lo que hemos hecho bien o lo que no hayamos hecho tan bien en las primarias regionales", ha comentado Juan Espadas, que ha aclarado que eso pasa por desarrollar un proceso "desde el respeto absoluto entre compañeros", y que debe "perseguir de alguna forma hacer al partido más fuerte" en cada una de las provincias, "con mayor unidad y cohesión".

Para que el proceso que afronte el partido en cada provincia andaluza de cara a su congreso sea "impecable", Juan Espadas recomienda que "el compañero o compañera que se presente" para la Secretaría General haya "contrastado antes sus apoyos", es decir, se debe "intentar que aquellos compañeros que se presenten tengan un nivel de apoyo, un respaldo amplio en la militancia, o al menos elementos como para pensar que los tienen", ha explicado el dirigente socialista, quien también aboga por dar "un margen de autonomía" a cada provincia en este proceso.

"No creo que desde la Ejecutiva Regional, desde la propia Secretaría General del partido a nivel regional, tengamos que inducir o generar mayorías forzadas", ha comentado en esa línea Juan Espadas, quien ha agregado que a él le "gusta hablar de mayorías naturales, es decir, las que se producen como consecuencia del debate interno en la provincia entre compañeros".

Ha dado por hecho que, "en algunos casos", se producirá tras los congresos provinciales "la continuidad seguramente de compañeros y compañeras que ya asumen la Secretaría General del partido" en ese territorio y que, por tanto, serán reelegidos, mientras que, "en otros casos", llegará "la renovación de otros compañeros que, a su vez, tendrán que conseguir porcentajes amplios de respaldo".

Espadas ha revelado que "a los compañeros y compañeras que me han preguntado" les ha pedido "que intentemos buscar mayorías amplias y mayorías naturales". "Es el objetivo que persigo", ha incidido, para agregar a continuación que no cree "que tengamos que ir a ganar por un voto", sino que "tenemos que construir mayorías que sean sólidas y que aporten una visión estratégica del partido a nivel provincial, porque es el engranaje completo del PSOE de Andalucía", ha remachado.

CONGRESO PENDIENTE DE SEDE

Por otro lado, en relación al Congreso Regional que el PSOE-A celebrará los próximos días 6 y 7 de noviembre, el secretario general ha explicado que todavía no se ha decidido en qué ciudad se celebrará, algo que ha justificado señalando que obedece a "una cuestión de infraestructuras, básicamente".

En ese sentido, ha comentado que "tenemos que garantizar, en función del número de delegados y participantes", la aplicación de "los protocolos Covid" y, según "la situación que pudiéramos tener en noviembre, tendremos que optar por unas infraestructuras u otras".

Al respecto, ha subrayado que "lógicamente hablamos de infraestructuras de un tamaño importante" de las que "no se dispone en algunas capitales andaluzas", por lo que "eso condiciona" la elección de una sede u otra.

Espadas ha avanzado que él sí tiene "claro" dónde le gustaría celebrar el Congreso, pero "no lo voy a decir" hasta asegurarse antes "de poder tener, en función del número de delegados, capacidad e infraestructura para desarrollar" esa cita de los socialistas andaluces.

COMISIÓN ORGANIZADORA

Respecto a la Comisión Organizadora de dicho cónclave, cuya composición ha dado a conocer esta semana, Juan Espadas ha querido dejar claro que sus miembros no integran la "Ejecutiva Regional" de la nueva etapa del PSOE-A que ha arrancado ahora, y que "saldrá" del Congreso de noviembre, según ha remachado.

"Por tanto, que nadie se confunda", ha pedido Juan Espadas, quien ha incidido en que los miembros de la Comisión Organizadora del Congreso del PSOE-A "son compañeros de un segundo equipo" tras el conformado para el "impulso" y la "escucha para la participación pública en el proyecto de los socialistas" que él mismo presentó tras su proclamación como líder de la federación andaluza el pasado 23 de julio.

Juan Espadas ha explicado que lo que se están conformando son "equipos que lo que hacen es, sencillamente, articular el proceso de transición que tenemos desde ahora" en la dirección del PSOE-A "hasta el día 6-7 de noviembre".

Por tanto, según ha insistido, las personas que componen esta Comisión Organizadora del PSOE-A "serán o no" parte de la nueva dirección de la federación socialista andaluza, "porque al final es el Congreso --de noviembre-- el que decide su Ejecutiva regional", y en todo caso son "personas que han demostrado capacidad de trabajo", que "además se han consensuado con las distintas ejecutivas provinciales", y que "vienen a hacer una tarea muy concreta en el tiempo, hasta el 6-7 de noviembre".

BALANCE DE SUS PRIMERAS SEMANAS COMO LÍDER SOCIALISTA

De las semanas que han pasado desde que el 13 de junio se impusiera en las primarias del PSOE-A para elegir candidato a la Junta en las próximas elecciones andaluzas, Juan Espadas realiza un balance positivo, porque ha sido un periodo "apasionante en primer lugar", y cree que "un ejemplo a nivel de todo el país, a nivel de toda la organización en clave federal", según ha añadido.

"Así me lo han trasladado los compañeros", ha valorado Juan Espadas, quien ha puesto de relieve que "la federación más grande del PSOE ha sido capaz de hacer una transición hacia una nueva etapa, con un nuevo liderazgo, sin que haya prácticamente una mácula de discordia, de conflicto, en un proceso que generalmente suele ser complejo, y en el que toda la militancia ha dado un nivel de altura política", al igual que "los que nos presentamos a las primarias y los que luego hemos tenido que gestionar este proceso de transición en el que todavía estamos", y en el que "no hay que relajarse" y "hay que seguir haciendo las cosas bien cada día" para "no meter la pata", ha advertido.

Para Espadas, este proceso ha sido "una reafirmación de que el PSOE es mucho PSOE", y "el PSOE de Andalucía es una organización fuerte, está unida", y lo "va a estar todavía más cuando se celebren los congresos provinciales".

"Con un PSOE fuerte, unido, y después de este proceso, cada día nos queda un minuto menos para volver a recuperar el Gobierno de Andalucía", que era "la condición 'sine qua non' para poder llegar a la cita electoral con posibilidades de victoria", según ha remarcado Juan Espadas, quien considera que "lo que queda" por hacer es "un proyecto ilusionante, en el que los ciudadanos se consideren protagonistas, escuchados y, a partir de ahí, ganar las elecciones", según ha querido dejar claro antes de concluir expresando su confianza en que "habrá un alcalde presidente de la Junta pronto".

590466.1.260.149.20210808104635