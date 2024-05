Espadas: "Europa no estará siempre ahí si no la defendemos y la forma de hacerlo es con una alta participación"

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA (SEVILLA), 11 May. (EUROPA PRESS) - El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha apelado este sábado a la importancia de las próximas elecciones europeas del 9 de mayo como una nueva "oportunidad de futuro y progreso". Ha defendido la importancia del proyecto europeo en base a una Unión Europea "que no estará siempre ahí si no la defendemos", añadiendo que la forma de hacerlo es "con una alta participación" en los comicios.

Juan Espadas ha realizado estas declaraciones desde el municipio sevillano de Villamanrique de la Condesa, en el que ha compartido junto a Javier Fernández, secretario general del PSOE de Sevilla, y la europarlamentaria Lina Gálvez, la jornada 'Europa avanza, Sevilla avanza'.

El secretario general de los socialistas andaluces ha arrancado "este proceso de reflexión colectiva" que supone la previa de la campaña de las elecciones europeas del 9 de mayo: "Hablar de Europa es hablar de un trabajo compartido con el convencimiento de que la pertenencia a Europa es una oportunidad de futuro y de progreso".

Ha enfatizado que en estas próximas elecciones europeas "está en juego nuestro modelo de vida, nuestra sociedad del estado del bienestar".

Para Juan Espadas, "trabajar por la democracia hoy en Europa es avanzar en la consolidación de derechos y libertades frente a una ultraderecha y derecha que no quieren una Europa unida, que quieren debilitar las instituciones y políticas de la Unión Europea".

De esta forma, el líder de los socialistas andaluces ha defendido el escudo social como "un reflejo de cómo se puede plantear una Europa desde la cercanía que protege a la gente con una economía fuerte y generando riqueza o hacerlo recortando derechos y cuestionando los pilares".

"Tenemos la experiencia de estos años en los que nos hemos enfrentado a una fuerte crisis, de la que hemos salido con un liderazgo de la socialdemocracia europea y del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez", según Espadas, que además ha incidido en que se han llevado a cabo "las políticas más sociales que se recuerdan en la historia de Europa".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha asegurado que el 9 de junio "hay mucho en juego" y ha considerado "cruciales" las Elecciones Europeas porque las políticas europeas "determinan el día a día de la ciudadanía" y son "muy importantes para un territorio como Andalucía y Sevilla".

Fernández ha insistido en que "no es lo mismo la Europa del austericidio de la derecha que la Europa progresista que ha encarado la crisis de la pandemia y de la guerra de Ucrania sin dejar a nadie atrás". "Las y los socialistas vamos a trabajar para que la gente sienta cerca el proyecto europeo y acuda masivamente a votar el próximo 9 de junio", ha remarcado.

Por su parte, la europarlamentaria y candidata a la reelección, Lina Gálvez, ha tildado de "decisivas" las elecciones del 9 de junio porque Europa "debe salir más cohesionada, con mayor igualdad y mayores oportunidades de empleo, sobre todo para los jóvenes".

"En estos años los socialistas europeos hemos demostrado que hay otra manera de afrontar una crisis, gracias además al liderazgo de Pedro Sánchez en España", ha manifestado. Lina Gálvez ha afirmado que el mundo "está cambiando muy rápidamente y en el nuevo orden mundial, Europa debe pelear con unidad para afrontar con fortaleza los retos del futuro".