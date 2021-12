Espadas: Moreno busca un Gobierno en Andalucía "como el de Ayuso" e incluso está dispuesto a "incluir a Vox"

SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, se ha mostrado convencido este miércoles de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), lo que está buscando es conformar un Gobierno en Andalucía como el de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid aunque incluso incluyendo "directamente a Vox" en el Ejecutivo.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Espadas ha manifestado, en relación con el hecho de que Moreno situara ayer las próximas elecciones autonómicas en junio u octubre de 2022, que Andalucía no está para hablar todos los días de elecciones, sino que hay que hablar de soluciones. Ha expresado que ve a Moreno unos días "nervioso" con el asunto de las elecciones y otros días con un "exceso de soberbia" respecto a su capacidad incluso de "renunciar" a tener unos Presupuestos andaluces para 2022.

A su juicio, se le "nota mucho a Moreno que hace cálculos electorales", cuando en Andalucía lo que se necesita es gobernar, tomar decisiones y ejecutar los fondos que nos llegan del Estado y los que llegarán de la Unión Europea.

Ha lamentado que Moreno no haya atendido el "diálogo sincero" que le ofreció en

septiembre sobre los Presupuestos de la comunidad para 2022 y se ha mostrado convencido de que el acuerdo no ha sido posible porque el presidente y su Gobierno tenían decidido "desde el principio la prórroga presupuestaria" y "no querían un acuerdo con el PSOE-A", sino con Vox y si no era, posible, tirar el resto de la legislatura con las cuentas prorrogadas hasta las elecciones.

En relación con el acuerdo presupuestario para 2022 que Vox ha alcanzado con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Espadas ha indicado que la citada presidenta es alguien que

"claramente con Vox sabe lo que tiene que hacer y lo hace, sin ningún pudor", mientras que Moreno busca un Ejecutivo en Andalucía como el de ella, pero estando dispuesto a incluir a Vox directamente en el Consejo de Gobierno, "si fuera capaz de ganar las elecciones, que no lo va a hacer".

Espadas está convencido de que Moreno está preparando el terreno para ese escenario que él cree que es posible, pero se ha mostrado seguro de que el PSOE-A volverá a ser en las próximas elecciones autonómicas el partido más votado y con una fuerza suficiente "suficiente para gobernar", sin "hipotecas de la extrema derecha".