Espadas a Moreno: "Enrocarse" ante las demandas de la sanidad pública andaluza "pone en peligro la vida de la gente"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha advertido este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que "cada vez que se enroca" el Gobierno andaluz del PP-A y "aplaza" la resolución de las demandas que plantea el personal de la sanidad pública de la comunidad autónoma "estamos poniendo en peligro la vida de la gente".

Así lo ha aseverado Juan Espadas en una atención a medios en una concentración ciudadana en defensa de la sanidad pública convocada en Alcolea del Río (Sevilla), y después de que este pasado lunes finalizara sin acuerdo la reunión que representantes de la Consejería de Salud y Consumo y los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, SMA y Satse mantuvieran en el marco de la mesa técnica de atención primaria.

El líder socialista ha lamentado que, por la "soberbia que caracteriza a la consejera" de Salud y la "falta, parece, que de interés de resolver de una vez por todas lo que está pidiendo el personal sanitario y los vecinos de Andalucía respecto a la sanidad pública" de la comunidad, haya vuelto "a posponerse" la posibilidad de que la Junta y los sindicatos cierren un acuerdo a "una nueva reunión a primeros de mayo".

"No sé si Moreno es consciente de que la salud de personas como los vecinos de Alcolea no puede esperar hasta que a él le parezca bien llegar o poner encima de la mesa no sólo los recursos, sino un sistema de gestión que funcione, tanto para la Atención Primaria como para la sanidad pública en general", ha comentado Espadas antes de incidir en que, "cada vez que aplazamos esto, que nos enrocamos, como están haciendo", en su opinión, el presidente de la Junta y la consejera de Salud, "lo que ocurre es que estamos poniendo en peligro la vida de la gente".

"Y esto es muy serio", ha aseverado a Espadas, que ha pedido públicamente a Juanma Moreno "que reflexione, que baje al suelo, que deje de hacerse fotos con todo el mundo y resuelva los problemas de la gente, que es para lo que es presidente de la Junta de Andalucía", según ha sentenciado.

En ese sentido, el secretario general del PSOE-A ha pedido al presidente de la Junta "que tenga claro que no sólo por tener más recursos en el Presupuesto se resuelven los problemas de la sanidad".

Ante ello, ha agregado que "los recursos deberían ir sólo, en exclusiva y de forma claramente mayoritaria, al menos a la sanidad pública y no cada vez más a la sanidad privada, que es lo que está haciendo" el Gobierno de Moreno, según ha agregado Espadas.

El líder socialista ha apuntado al respecto que teme que, "como no hay acuerdo con los interlocutores y representantes de los trabajadores para resolver las demandas legítimas del personal de la sanidad pública, los ciudadanos están cada vez más enfadados con el servicio que se les presta", momento que Moreno aprovecha para seguir "traspasando recursos" a la sanidad privada "para prestar los servicios que tendría que prestar la pública".

"PRIVATIZAR LA SANIDAD"

"Y esto, desgraciadamente, se llama privatizar la sanidad, lo diga el señor Moreno Bonilla o lo niegue, pero es la realidad", ha sentenciado Juan Espadas, que ha subrayado que esa "no es la sanidad que queremos" los socialistas, que esta semana van a "exigir explicaciones" a la consejera de Salud, Catalina García, que comparecerá en el Pleno del Parlamento "para hablar de la gripe", según ha llamado la atención Espadas.

El dirigente socialista ha remarcado que su grupo va a "pedir explicaciones" a la consejera de Salud en el Pleno "no de la gripe, sino de si su Gobierno está realmente gripado y no acaba de reaccionar a los problemas tan graves que tiene ahora mismo la sanidad pública, la atención primaria" en Andalucía.

Espadas ha alertado de cuestiones como la de que "faltan pediatras en todos los rincones de Andalucía", y al respecto ha opinado que eso será así porque, "o se han ido a la sanidad privada, o a otras comunidades autónomas", y frente a ello ha emplazado al presidente de la Junta, "para resolver ese problema", a promover "una buena oferta de condiciones laborales a pediatras para la sanidad pública en Andalucía", que "verá cómo vuelven" así dichos facultativos al Servicio Andaluz de Salud, ha augurado.

Espadas ha censurado que Moreno "cree que con hacerse una foto y firmar un documento ya están resueltos los problemas", y frente a ello ha sostenido que "los problemas se resuelven trabajando, sentados en una mesa, explicándoselo a la gente, a alcaldes y a los vecinos", y "sobre todo tomando medidas".

En esa línea, ha insistido en que "no sólo basta con tener presupuesto", sino que "hay que saberlo gestionar bien", y ha concluido aseverando que "hay mucho dinero que no se está gestionando bien y, en definitiva, también hay una mala gestión" porque "no hay interés" para Moreno en "que funcione bien la sanidad pública" en Andalucía.