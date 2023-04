Protesta en Alcolea del Río (Sevilla) en demanda de que el SAS restituya el servicio 24 horas en el centro de salud

ALCOLEA DEL RÍO (SEVILLA), 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Alcolea del Río (Sevilla) ha sido este martes el escenario de una concentración, en demanda de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) restituya el servicio de 24 horas al día en el centro de salud, criticando el Gobierno local del PSOE y los responsables de dicho partido que el Gobierno andaluz del PP haya "incumplido la promesa" de restituir por completo todos los servicios sanitarios alterados a cuenta de la pandemia de coronavirus Covid-19.

Durante la concentración, similar a la protesta celebrada en El Garrobo y que coincide con acciones de "sentada" ciudadana convocadas por la plataforma Marea Blanca Sevilla en nueve municipios de la zona básica de salud de Estepa, el alcalde de Alcolea del Río, Carlos López, ha explicado que tras la reorganización de servicios acometida por el SAS durante la pandemia, al objeto de canalizar la atención hacia los centros mejor preparados y frenar los contagios, la Consejería de Salud no ha recuperado el servicio de 24 horas en este centro de salud.

Según ha dicho, en principio el servicio del centro de salud quedó reducido "de lunes a viernes desde las 8 horas a las 15 horas", con la necesidad de acudir al centro de salud de Lora del Río en el horario ajeno a las citadas franjas, si bien tras diferentes reivindicaciones y gestiones con la delegada territorial de la Consejería de Salud, la popular Regina Serrano, el horario fue "ampliado" por la tarde, hasta las 20,00 horas.

LAS MOVILIZACIONES

No obstante, el centro de salud no funciona "los fines de semana y festivos" ni tampoco desde las 20,00 horas hasta las 8 horas del día siguiente. "Hemos cortado carreteras en Villaverde, hemos estado en el Parlamento de Andalucía y en la puerta del consejero de salud", ha enfatizado el alcalde, avisando de que el Gobierno andaluz del PP está "fastidiando a la población" al no restituir el servicio 24 horas en este centro de salud.

En el acto ha participado además el secretario general del PSOE de Sevilla y alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, exponiendo que tras la pandemia, el Gobierno andaluz del PP "no ha cumplido la promesa" de restituir plenamente los servicios sanitarios alterados a cuenta de la reorganización dispuesta frente al virus. "Era una promesa del Gobierno andaluz y de su presidente, que después de la pandemia todo volvería a la normalidad, pero Alcolea es un buen ejemplo de que ese incumplimiento", ha aseverado.

ACUDIR A LORA DEL RÍO

A tal efecto, ha lamentado que a partir de las 20 horas de los días laborables y durante los fines de semana, los vecinos de Alcolea "tengan que acudir a las urgencias de Lora del Río, cuando este centro de salud tenía un servicio 24 horas todos los días y fines de semana".

Al punto, ha avisado de que en Burguillos, municipio gobernado por el PP, "sí han recuperado nuevamente las urgencias", criticando con ello el "sectarismo" del Gobierno popular de la Junta.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, quien también ha acudido al acto, ha advertido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que "cada vez que se enroca" el Gobierno andaluz del PP-A y "aplaza" la resolución de las demandas que plantea el personal de la sanidad pública de la comunidad autónoma "estamos poniendo en peligro la vida de la gente".