Espadas: Moreno "ya no puede defender mucho tiempo más que invierte más que nunca" y "no hay un problema" en la sanidad

SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha considerado este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "ya no puede defender" por "mucho tiempo más que invierte más que nunca" en la sanidad pública andaluza o que no existe ningún "problema" en ese servicio, en el que el Sindicato Médico Andaluz ha convocado para este miércoles una jornada de huelga de doce horas que llega acompañada de una manifestación desde la sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, el Palacio de San Telmo de Sevilla.

Juan Espadas ha aludido a esta huelga y a la situación de la sanidad andaluza en una rueda de prensa en el Parlamento unas horas antes del inicio del Pleno en el que de nuevo va a comparecer la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, y que, en opinión del líder del PSOE-A, va a suponer "un antes y un después en términos políticos" para el presidente de la Junta y para la "credibilidad" de su Gobierno.

Así, ha advertido de que el Grupo Socialista va a aprovechar la comparecencia de la consejera de Salud para pedirle explicaciones de "por qué no se ha sido capaz" desde la Junta de "llegar todavía a un acuerdo en Mesa Sectorial" con los sindicatos de la sanidad, así como sobre "cuál es el balance que hace el Gobierno de Moreno sobre lo que está ocurriendo en los centros de salud", y al respecto ha aludido a la huelga convocada por el Sindicato Médico Andaluz, con el que el Ejecutivo del PP-A "llegó a un acuerdo que ha incumplido", según ha remarcado.

Espadas ha planteado si el Gobierno andaluz está "efectivamente dispuesto a aceptar que la sanidad pública, y en especial la atención primaria, tiene en estos momentos un problema muy gordo de mala gestión por parte" del presidente, Juanma Moreno, quien "ya no puede defender mucho tiempo más que dedica más presupuesto público que nunca, que tiene más recursos que nunca, que invierte más que nunca" en la sanidad andaluza, ha advertido.

Al respecto, el líder socialista ha remarcado que este pasado martes asistió a dos concentraciones ante dos centros de salud de la provincia de Sevilla --en los municipios de Alcolea del Río y Estepa-- y comprobó que "esa no es la opinión de la gente que se concentraba allí, que no eran ni uno ni dos", según ha subrayado.

Espadas ha señalado que "hoy podemos analizar no sólo el grado de seguimiento de la huelga" en los centros de salud, sino "también el cabreo de los pacientes que ven que Moreno ni reduce" el número de los que atiende cada facultativo en sus consultas diarias, "como se comprometió a hacer, ni es capaz de explicarles a los pacientes por qué hay ahora mismo la mitad de facultativos en la comarca de la Sierra Sur" de Sevilla "en la atención primaria que había justo antes de la pandemia".

Espadas ha lamentado que Moreno y su consejera de Salud "niegan que exista un problema" en la sanidad andaluza, o "sencillamente no parece que estén dispuestos a dar el paso de poner un acuerdo con recursos económicos concretos para conseguir que vuelvan" a Andalucía, "en primer lugar, los sanitarios que se fueron a otras comunidades autónomas, o que se gestione mejor la organización de ese sistema sanitario".

Al respecto, el líder del PSOE-A ha insistido en denunciar que "el Gobierno del Partido Popular está ejecutando de forma encubierta una reorganización y una simplificación de la atención primaria en Andalucía sin explicársela a los ayuntamientos, a los alcaldes que tienen la responsabilidad frente a sus vecinos de dar explicaciones, ni desde luego a la sociedad andaluza con carácter general ni al Parlamento", ha abundado.

Espadas ha agregado que se está llevando a cabo esa "reorganización" porque desde la Administración andaluza "no hacen más que reducir el número de efectivos, reducir las urgencias en esos centros de salud y, por tanto, abrirse cada vez más el peligro de que, en un momento determinado, tengamos pacientes que no estén atendidos a tiempo y que podamos tener una desgracia".

"Esto no es un tema menor, y el señor Moreno Bonilla se ha despachado diciendo que ya reanudaremos las conversaciones" de la Junta con los sindicatos "el próximo 2 de mayo", ha criticado Espadas, que ha lamentado así que el presidente de la Junta "no parece que se lo esté tomando con la diligencia debida" este asunto.

CONTRATOS DE EMERGENCIA

Por otro lado, Espadas se ha referido a otra cuestión que se va a abordar este miércoles en el Pleno al hilo de una comparecencia de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, el de los contratos adjudicados por el Gobierno andaluz a través del procedimiento de emergencia amparándose en normativa excepcional vinculada a la pandemia de Covid-19.

En esa línea, Espadas ha denunciado que por parte de la Junta "no sólo hay un problema de gestión y una ejecución de forma encubierta de un plan que lleva a reducir servicios de la sanidad pública para concertarlos con la sanidad privada, trasvasando cada vez más recursos públicos a esa sanidad privada, sino que se está haciendo de forma claramente irregular y a sabiendas".

De este modo, el PSOE-A va a emplazar a la consejera de Hacienda a aclarar "si el Gobierno respalda esta forma de actuar al margen de los procedimientos, otorgando y adjudicando a dedo, de forma arbitraria, a hospitales, clínicas o especialistas de la sanidad privada determinados servicios que se deberían estar prestando en la sanidad pública", y haciéndolo "no de forma excepcional, sino de forma generalizada", según ha remarcado.

Espadas ha sostenido que Moreno "debe dejar de utilizar el clásico de 'todo está en regla', 'todo se hace conforme a los procedimientos e informes', porque esto está al margen de los procedimientos y de una mínima transparencia en la gestión y una explicación contundente por parte de sus responsables", ha sentenciado.

A LA ESPERA DE DOCUMENTOS DE LA JUNTA

Además, ha denunciado que por parte del Gobierno andaluz no se le ha facilitado al Grupo Socialista "ni uno solo de los documentos" o expedientes que han solicitado desde el Parlamento "en relación con las contrataciones a dedo de emergencia a hospitales y especialistas de la sanidad privada", y al respecto ha avisado de que, si "en unos días" el Ejecutivo de Moreno "no remite esta documentación, no nos quedará otra" al PSOE-A que remitir la que tienen a su "alcance" al Tribunal de Cuentas, como ya advirtió.

Espadas ha precisado que la Junta aún tiene hasta los días 4 y 11 del próximo mes de mayo de plazo para remitir esa documentación al Grupo Socialista, pero ha señalado que no parece que haya "mucho interés por la transparencia" por parte del Gobierno andaluz, y ha remarcado que el PSOE-A quiere llevar a cabo "un trabajo serio, riguroso, con toda la documentación que tiene la obligación de dar en este Parlamento el Gobierno al legislativo, y que aún no ha dado" ni sobre los contratos en el ámbito de la sanidad "ni sobre las otras contrataciones a dedo" por parte de la Consejería de Fomento en relación a obras en carreteras de Cádiz, según ha abundado.

"Seguimos sin la documentación, y seguimos pendientes de poder ejercitar nuestro derecho a recurrir o a denunciar ambas situaciones en la sede jurisdiccional que proceda", ha concluido Espadas.