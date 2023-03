Espadas ratifica "respaldo" del PSOE a manifestaciones sanitarias de este sábado ante "trasvase de recursos" a privada

GRANADA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha expresado este viernes el apoyo de su partido a las manifestaciones sanitarias de este sábado convocadas por las mareas blancas.

"Vamos a respaldar desde el PSOE y con nuestra militancia esas movilizaciones porque hay argumentos sobrados", ha afirmado Espadas, quien ha alegado como motivación de esas manifestaciones "pedir que el señor Moreno Bonilla, en primer lugar, deje de desviar de forma masiva fondos de la sanidad pública a la privada".

Espadas ha atendido a los medios en Granada antes de reunirse con trabajadores del Parque de las Ciencias para señalar una forma de proceder del Gobierno andaluz en la gestión sanitaria que ha descrito como "incorporar por la puerta de atrás recursos a la privada" con el argumento que ha atribuido a la Junta de Andalucía de que "la pública no da abasto cuando lo que necesita es invertir en personal sanitario e instalaciones".

El líder de los socialistas andaluces ha calificado como "un contrasentido" que mientras el Gobierno autonómico presume de que la sanidad pública recibe más recursos presupuestarios que nunca sea "cuando peor está funcionando".

Espadas ha reprochado al ejecutivo regional que "no hay ninguna explicación de la adjudicación a dedo, sin licitación pública, de servicios que deberían prestarse en primer término por la sanidad pública", de los que ha recordado que "no paran de crecer las cifras", al tiempo que ha advertido de que "los quirófanos por la tarde no se están ocupando" por cuanto ha explicado que los profesionales "están en la sanidad privada, a la que se trasvasan los recursos".

"Que no me diga el señor Moreno Bonilla que los pacientes lo que quieren es que se les atienda con independencia de que sea la pública o la privada", ha afirmado el secretario general del PSOE-A, quien ha colegido que ese dilema "es la trampa y el engaño por el que se movilizan los ciudadanos" y preguntarse de forma retórica "a qué estamos jugando".

"El truco está en que entre un servicio y otro hay una empresa que se tiene que llevar unos beneficios como empresa que es", ha dicho Espadas sobre esa práctica de desviar recursos y pacientes a la sanidad privada, así como ha advertido que ese proceso no repercute sobre los profesionales sanitarios porque "los beneficios se los queda el entremado empresarial, que no digo que no sean legítimos", aunque ha apelado a que en su caso van en busca de ese margen empresarial.

LAS LISTAS QUIRÚRGICAS NO SE ACTUALIZAN DESDE JUNIO DE 2022

El secretario general del PSOE andaluz ha planteado a los periodistas que las listas quirúrgicas "no se actualizan desde junio de 2022" para indicar que no se puede saber el estado de esa espera de los pacientes porque "el señor Moreno Bonilla y su consejera ocultan esa información".

Espadas ha sustentado otras de las razones de la movilización en la situación de la Atención Primaria, que ha calificado como "detonante", mientras que ha planteado que los sindicatos "siguen esperando en la Mesa Sectorial un plan de choque", que incluya una mejora de las condiciones laborales de los profesionales, porque la situación es que "la Atención Primaria sigue esperando propuestas para dotarla de los recursos para que funcione", a lo que ha sumado abordar "el número de pacientes para que sean números razonables y no tensionar el sistema".

"Negando la realidad no se resuelve el problema", ha sentenciado el líder del PSOE andaluz, antes de remachar que "el PSOE respaldará esas movilizaciones en las ocho provincias".