Espadas sugiere a Moreno que se someta a cuestión de confianza o convoque elecciones si está "secuestrado" por Vox

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla y candidato a las primarias del PSOE-A para encabezar la próxima candidatura a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha sugerido este jueves al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno (PP), que se someta a una cuestión de confianza en el Parlamento o que convoque elecciones si está "secuestrado" por Vox y no cuenta con mayoría suficiente para gobernar lo que resta de legislatura en Andalucía.

En una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, Juan Espadas se ha pronunciado así después de que este pasado miércoles el Pleno del Parlamento andaluz aprobara la enmienda a la totalidad que Adelante Andalucía presentó al proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista) del Gobierno de PP y Ciudadanos (Cs), merced a la abstención de Vox y al apoyo a dicha enmienda del PSOE-A y los diputados no adscritos.

Juan Espadas ha recordado además la concentración que el pasado domingo convocó Vox ante el Palacio de San Telmo de Sevilla, la sede de la Presidencia de la Junta, con la participación del líder nacional de dicho partido, Santiago Abascal, en protesta por la acogida en Andalucía de 13 menores extranjeros no acompañados de los que llegaron a Ceuta la semana pasada, y "diciéndole" al presidente Moreno "quién tiene las llaves al final del Gobierno andaluz y hasta cuándo va a durar la legislatura", según ha abundado el alcalde hispalense.

El candidato socialista ha considerado que no sería "extraño pensar que en las próximas semanas", después de lo sucedido este miércoles en el Pleno, y "teniendo en cuenta que ahora mismo el presidente carece" de mayoría suficiente en el Parlamento para sacar "proyectos legislativos y presupuestarios" adelante sin apoyo de Vox, "se sometiera a una cuestión de confianza", opción que "está prevista en el Estatuto" de Autonomía, según ha recordado, y que él mismo "a lo mejor haría si fuera presidente del Gobierno", ha añadido.

Otra opción sería adelantar la convocatoria de elecciones --previstas en Andalucía inicialmente para finales de 2022--, si el Gobierno de PP-A y Cs está "secuestrado por Vox", según ha abundado Espadas, que ha aseverado que, "en las circunstancias en las que estamos, no creo que el Gobierno de Moreno aguante un año".

El representante socialista ha incidido en que "el Gobierno de coalición de PP y Cs depende de un partido político que no está en el gobierno pero condiciona al gobierno", y ha reivindicado que, "ante esa situación", el PSOE-A, que fue "la fuerza más votada" en las últimas elecciones autonómicas, "tiene que tomar la iniciativa política", y de ahí, en su opinión, que esté justificado que celebre ahora sus primarias para elegir candidato a la Junta, que en todo caso "había que celebrar ahora o a final de año".

Espadas ha defendido que "el Gobierno tiene que poder tomar decisiones", y "un gobierno hipotecado, secuestrado por una fuerza de extrema derecha no creo que sea el escenario ideal para los andaluces".

Para el candidato socialista, Juanma Moreno "tiene que ver si tiene o no la confianza de la mayoría del Parlamento", y, si la tiene, debe "ser transparente y decirnos si tiene un acuerdo con Vox para finalizar la legislatura".

"Si no lo hay, me parece demasiada precariedad para aguantar, sobre todo para gestionar la recuperación de la economía andaluza, que requiere de decisiones importantes de gobierno", ha reflexionado Juan Espadas, que ha considerado que, "si estamos secuestrados por Vox, mejor que hablen los andaluces".

CANDIDATURA PARA "REVITALIZAR" EL PSOE-A

Sobre su candidatura a las primarias, Espadas ha insistido en defender que la decisión de presentarse a este proceso la ha tomado él "solo", y "no me lo ha pedido nadie en términos de 'tienes que presentarte'", de forma que ha asumido la "responsabilidad" de dar ese "paso al frente" porque cree que "hace falta un nuevo proyecto político" para "revitalizar" el PSOE-A y que en el Gobierno andaluz entre "la visión de un alcalde", que es "más cercana a los problemas de la administración".

Espadas ha defendido que los "principios y valores" tanto de su candidatura como de la que encabeza Susana Díaz "son los del PSOE", y en eso coinciden, pero cada una pone "acentos diferentes desde la experiencia de cada uno".

En esa línea, ha subrayado que él cuenta con una "experiencia de gestión acreditada", y "nunca" ha sido "aparato" dentro del PSOE. "Nunca he sido secretario general ni de una agrupación", sino "una persona dedicada a trabajar en el ámbito donde he tenido una gestión a desarrollar", ha añadido en esa línea.

Ha reivindicado su labor al frente del Ayuntamiento de Sevilla para sostener que gobierna "para todos y todas", y que, después de las elecciones, "no le pregunto a la gente a quién votó", ya que entiende que debe ser "ecuánime y equilibrado".

"Me caracteriza mi capacidad de diálogo y acuerdo", ha señalado también Espadas, para quien "hay elementos de sobra para diferenciar" su candidatura de la que presenta Susana Díaz, "no sólo por perfiles, sino también por contenidos", y "quienes me conocen están viendo dónde están esas diferencias y matices".

Para Espadas, "hace falta" en Andalucía "un proyecto que ponga más el acento en el territorio, conectar mucho mejor la realidad de nuestros ayuntamientos, un enfoque más de cercanía, y, en clave más interna, una posición de reforzar la unidad del partido", porque "llevamos demasiado tiempo fracturados, desde las primarias anteriores" de 2017 que enfrentaron a Susana Díaz y a Pedro Sánchez por la Secretaría General del PSOE, según ha comentado.

"Me presento entre otras cosas porque creo que hace falta volver a unir el partido frente a una concentración de poder en la derecha que tiene claramente una alternativa de gobierno en Andalucía", ha dicho también Juan Espadas, que ha abogado por impulsar "un PSOE que empiece a hablar de equipo, de proyecto y de los problemas de los ciudadanos en enfoque de futuro".

"SI HAY UN APARATO, ES EL DE SAN VICENTE"

También ha sostenido que, "si hay un aparato" en estas primarias, "es el de San Vicente" --la calle de Sevilla donde se ubica la sede regional del PSOE-A--, en referencia a la dirección de la federación socialista andaluza, que es la que "controla" el proceso, y en ese sentido él sostiene que se presenta "al margen de ese aparato regional".

En todo caso, ha subrayado que tiene "muy claro que hay que olvidarse de otro tipos de cuestiones", y que es "un error hablar dentro del partido de banderías y de bandos", y en esa línea su candidatura pretende que se deje "de hablar de Susana y de Pedro", y plantea "una opción de cambio integradora" desde "un proyecto diferente, nuevo en Andalucía", según ha subrayado antes de apostillar que si a Pedro Sánchez ese proyecto "le parece magnífico para Andalucía, estaré encantado, porque es mi secretario general".

En esa línea, ha aseverado que "aquí nadie va a por Susana Díaz", sino a desarrollar "un proceso de debate interno sobre si terminó una etapa política después de diciembre de 2018 --cuando se celebraron las últimas elecciones autonómicas-- y hay que abrir otra", y en el que "la militancia tiene todo el derecho del mundo a opinar", según ha zanjado Espadas.