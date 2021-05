Moreno demanda una oposición "responsable" y espera "colaborar" con PSOE-A tras sus primarias en beneficio de Andalucía

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha subrayado este jueves la necesidad, a su juicio, de que el Gobierno andaluz cuente en estos momentos con una oposición "responsable y constructiva", y ha dicho esperar y "confiar en, una vez que pasen unas semanas" y el PSOE-A celebre sus primarias previstas para el 13 de junio, "poder colaborar" con ese partido y "sacar adelante algún que otro proyecto interesante para el conjunto de Andalucía".

"Sería la mejor manifestación de que el PSOE está estable y no está entretenido en otras cosas", ha añadido el presidente en la sesión de control al Gobierno andaluz, y en respuesta a la intervención del portavoz del Grupo Socialista, José Fiscal, que ha tomado la palabra en esta ocasión en sustitución de la presidenta del grupo, Susana Díaz, que ha tenido que abandonar el Pleno al sentirse indispuesta, según ha explicado él mismo.

José Fiscal ha comenzado defendiendo que el PSOE-A dio este pasado miércoles "una lección" al Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) de oposición "responsable", al haber contribuido a que saliera adelante el decreto de ayudas a las entidades locales autónomas (ELA), y ha subrayado que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ya sabe que los socialistas "apoyaríamos" la tramitación por lectura única de la reforma de la Ley de Salud Pública que quiere el Ejecutivo para cerrar perimetralmente municipios con alta incidencia de coronavirus sin necesidad de contar con un aval judicial sin estar en vigor el estado de alarma.

"Esto es ser una oposición responsable, pero no vamos a tragar con ruedas de molino", ha sostenido el portavoz socialista, que ha apremiado al presidente de la Junta a que "abandone la prepotencia, trabaje y arremánguese, y aquí encontrará entonces al Grupo Socialista", le ha dicho a Moreno.

PSOE-A: MORENO "VENDIÓ SU ALMA A LA ULTRADERECHA" PARA SER INVESTIDO

Ha sostenido además que Moreno "vendió su alma a la ultraderecha hace dos años y medio" para ser investido presidente de la Junta y "ahora se lo están cobrando" desde Vox, y ha apuntado que "el Gobierno andaluz se está resintiendo y quemando, mientras Moreno Bonilla está dedicado a liderar la confrontación con el Gobierno de España, cuando debería centrar todos sus esfuerzos en la recuperación sanitaria y económica".

"Moreno Bonilla gobierna pero no manda", ha aseverado Fiscal, quien ha incidido en que el Ejecutivo andaluz es "un gobierno débil, que tiene las manos atadas por la extrema derecha, con independencia de lo que dure", y ha preguntado al presidente si "el modelo andaluz" del que presumen es "el de un gobierno incapaz, que no puede sacar nada adelante, ni leyes ni medidas, en el peor momento".

MORENO: LA JUNTA "SE HA DEJADO EL ALMA" CONTRA LA PANDEMIA

Moreno le ha replicando indicándole que "hay términos que debería cuidar a la hora de expresarse", y al respecto le ha reprochado que le diga que está "entretenido" en cuestiones ajenas a la pandemia cuando el Gobierno que él preside "se ha dejado el alma para luchar contra la pandemia, con sus aciertos y sus errores", pero en la pasada legislatura hubo "dos años tirados a la basura" por "las primarias del PSOE" de 2017 a las que concurrió Susana Díaz para optar a la Secretaría General del partido.

"¿Cuánto tiempo llevamos ya con la crisis del PSOE?, ¿eso no es un entretenimiento?", le ha preguntado Moreno al portavoz socialista, al que ha pedido que sea "prudente", y ante el que ha reivindicado que su gobierno ha estado "trabajando" y ha "intentado tener el apoyo del PSOE, pero a veces hemos llamado a la puerta y no había nadie", y "ha habido reuniones importantes donde no se ha acudido" por parte de dicho partido.

Moreno ha defendido que por parte de su gobierno han "hecho todo lo que está en nuestra mano para que el PSOE apoyara, en el peor momento de Andalucía", al Ejecutivo de PP y Cs, pero "el PSOE no ha estado en ello ni ha tenido voluntad".

"No sabemos si después del 13 de junio esto cambiará", ha agregado el presidente de la Junta aludiendo a la fecha de la votación de las primarias del PSOE-A para elegir candidato de cara a las próximas elecciones autonómicas, y antes de indicar que espera que los socialistas "piensen que lo que es bueno para Andalucía es bueno para su proyecto político", y "no le va a restar ningún voto apoyar al Gobierno de Andalucía", e incluso "probablemente amplíen su base social y reconocimiento social", ha añadido.

El también presidente del PP-A ha expresado su deseo de que, tras las primarias, el PSOE-A, "de una manera serena, piense cómo puede contribuir a que los andaluces podamos mejorar nuestra calidad de vida, progreso y bienestar".

El presidente ha remarcado que por parte del Gobierno andaluz tienen "las puertas abiertas" y están "dispuestos a sacar adelante reformas que necesita Andalucía" como la de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio que este miércoles no superó el debate de totalidad en el Pleno, "pero si nos encontramos con el 'no por el no' siempre por respuesta difícilmente nos vamos a encontrar", ha advertido.

CRUCE DE ACUSACIONES DE "PREPOTENCIA"

El portavoz socialista le ha respondido criticando "la prepotencia en la que se ha instalado" Moreno "en sólo dos años y medio" de presidente, y que vaya "dando consejos como si fuera un párroco de pueblo".

Ha criticado que Moreno "está jugando al despiste de la verdadera realidad de Andalucía y su gestión de la pandemia", en la que "Madrid, País Vasco y Aragón son las únicas comunidades autónomas con peores datos que Andalucía", según ha llamado la atención.

Tras alertar además de que "las cuatro provincias españolas más afectadas por coronavirus son andaluzas --Huelva, Granada, Jaén y Sevilla--", el portavoz socialista ha preguntado al presidente "a quién está beneficiando cuando es imposible acudir al médico; qué le impide abonar a los profesionales sanitarios el complemento retributivo, de justicia y aprobado por el Parlamento, a qué está dedicando los 2.000 millones del Gobierno" que, según ha insistido, han llegado a Andalucía en esta crisis.

Igualmente, Fiscal ha criticado que el Gobierno andaluz "no tiene planificación económica en Andalucía y ha empeorado todos los indicadores desde que gobiernan", ya que, "en 2018, con el gobierno socialista, Andalucía creció un 2,8%, se crearon 120.000 empleos y el paro bajó un 13%", mientras que, "en 2019, con su gobierno y sin pandemia, Andalucía creció sólo el 2,1%, siete décimas menos, el empleo creció la mitad y el paro se redujo sólo un 1,3%, 12 puntos menos que el año anterior".

Moreno ha respondido afirmando que, "en términos de prepotencia", en el Grupo Socialista "tienen el récord", y ha lamentado que "el problema" que tiene el actual Ejecutivo "es que no tenemos oposición" en un momento en el que "sería positivo tener una responsable y constructiva con la que poder negociar y sacar adelante muchas medidas".

En esa línea, el presidente ha lamentado que en la Junta están "trabajando solos", y ha augurado que, "cuando pase el tiempo, muchos ciudadanos de Andalucía, incluso votantes socialistas, preguntarán dónde estuvo el PSOE durante la pandemia de Covid en Andalucía".

Al respecto, Moreno ha sostenido que el PSOE-A "no ha estado" en esta crisis y, mientras tanto, el Gobierno andaluz ha estado "trabajando en unas circunstancias difíciles", pero en la que los datos son "esperanzadores" en materia, por ejemplo, de creación de empresas y de exportaciones.

"Estamos centrados en recuperar la economía a pesar de que el Gobierno de España no nos da un euro de los fondos 'Next Generation'", de los que "a día de hoy no ha llegado nada, ni información ninguna", según ha avisado Moreno, que ha emplazado a Fiscal a "trabajar" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez "para que de una vez por todas comprenda a Andalucía y respete" a sus "8,5 millones" de habitantes "que tenemos derecho a salir adelante".