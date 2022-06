Espadas traslada en Linares (Jaén) su compromiso por el "empleo" y la "reindustrialización" de la ciudad

LINARES (JAÉN), 7 Jun. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Fernando Toribio) -

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, se ha comprometido este martes en una visita a Linares (Jaén) a encabezar un gobierno andaluz "dispuesto a gobernar y con proyectos en la cabeza" para la localidad, y ha señalado su compromiso personal con dos materiales que considera fundamentales para el municipio, como son el "empleo" y la "reindustrialización".

En una atención a medios tras una reunión con trabajadoras de ayuda a domicilio, Espadas ha señalado que Linares representa, por un lado, el reto de "conseguir generar empleo en cantidad y calidad suficiente para sacar" a la ciudad "de la situación y las estadísticas en las que está".

En segundo lugar, ha aludido a la reindustrialización, y ha subrayado su "apuesta industrial por un municipio que siempre ha alcanzado sus mayores cotas de generación riqueza ligado a la industria".

Así las cosas, Espadas ha defendido que "se necesita un Gobierno andaluz que sea lo contrario de lo que ha sido" el presidido por Juanma Moreno, del que ha criticado que ha sido "indolente y mentiroso con Jaén y Linares".

Al respecto, ha aseverado que "no se puede venir aquí a decir lo que luego no se hace. A hablar de planes de impulso a la industria para luego frustrar a la gente incumpliéndolo todo. Y eso es lo que ha pasado, que no ha hecho nada por Jaén ni por Linares", ha sentenciado Espadas sobre el Ejecutivo de Moreno.

El candidato socialista ha opinado que Linares "no necesitaba una mano, sino una apuesta de gobierno, comprometido, con capacidad de atracción de la inversión privada y con una apuesta de inversión desde lo público", y tras ello ha indicado que Moreno no ha aclarado "dónde están los 1.700 millones que dijo que había invertido en la provincia", información que "no hay manera de sacarle, sencillamente porque no se han invertido", ha opinado.

Ha agregado que tampoco hay manera de entender por qué Moreno "no apuesta por proyectos que estaban identificados y planificados por el anterior gobierno" del PSOE-A y que "sólo tenían que recoger el testigo y empujar".

Espadas se ha referido expresamente al Puerto Seco, que, junto al ramal central del Corredor Mediterráneo, convertiría a Linares, Andújar y Bailén "en ese gran nodo logístico que permita el avance de un sector industrial pujante", y al respecto el candidato socialista ha criticado que el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección "sólo se ha dedicado al Puerto Seco de Antequera" (Málaga).

De igual modo, ha criticado que la Junta "no haya ejecutado los planes de empleo" del Gobierno de España, y ha reprochado a Moreno que la comunidad autónoma "también debería haber impulsado igualmente un plan extraordinario de empleo" en los territorios con una situación más complicada.

"Linares debería tener uno. Un plan específico de la Junta en coordinación con la Diputación y el Ayuntamiento, pero Moreno Bonilla ya va tarde. Hay que sacar partido a los fondos europeos, porque hay recursos económicos de sobra para proyectos estratégicos", ha manifestado Espadas, quien también ha expresado su deseo de que Linares contara con "un gobierno municipal que verdaderamente gobierne Linares y no la tenga" en una "situación de bloqueo en la que no es ni siquiera capaz de sacar unos presupuestos" adelante.

El candidato socialista ha estado acompañado por el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes; la candidata número uno por la provincia en la lista socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, y el secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales, entre otros. Tras la reunión con trabajadoras del sector de la Dependencia, los representantes socialistas han realizado una visita al Centro de Competencias Digitales de Renfe.