Espadas urge a Carazo explicaciones sobre adjudicaciones "a dedo" en los "días" que le quedan como consejera de Fomento

GRANADA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reclamado este viernes a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo (PP), que dé explicaciones sobre las adjudicaciones "a dedo" por parte de su departamento de obras de emergencia para el arreglo de carreteras de la provincia de Cádiz en los "días" que aún le quedan en dicho puesto antes de dejarlo para centrarse en su candidatura a la Alcaldía de Granada en las elecciones locales del 28 de mayo.

En una rueda de prensa en Granada, Juan Espadas ha trasladado así este viernes de nuevo su "preocupación por la gestión" de la Consejería dirigida por Carazo, que "en unos días, de una vez por todas" porque "más no se puede alargar el chicle", pasará "de ser consejera a candidata a la Alcaldía" de la capital granadina al frente de la lista del PP.

En ese sentido, Espadas ha remarcado que la propia Carazo "ya ha anunciado que dejará el Gobierno andaluz en breve" con motivo de dicha candidatura, pero ha advertido de que "lo va a dejar sin muchas respuestas sin dar".

Al respecto, ha recordado que, este pasado jueves, exigió en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "explicara las informaciones que hemos conocido respecto a adjudicaciones a dedo de obras de esa Consejería que carecen de un mínimo rigor y seguridad jurídica, porque se han hecho a empresas que no reúnen ni siquiera los requisitos mínimos para contratar con la administración obras de las características de las que se le han adjudicado".

"Estamos hablando de obras que dicen ser de emergencia" por parte de la Junta, pero que "nosotros pensamos que no lo son, que son de conservación y mantenimiento de carreteras", ha apostillado el líder de los socialistas andaluces, que ha criticado al respecto "esa fórmula que parece que al PP le gusta, que es utilizar la emergencia para adjudicar a 'dedazo' a quien les parece bien, unas veces contratos sanitarios, otras veces contratos de carretera, y ya veremos si también contratos de otro tipo de obras o cuestiones o inversiones públicas", ha apostillado.

Juan Espadas ha insistido en advertir de que "parece que han acabado adjudicando" desde la Junta "dos obras importantes por un total de en torno a cuatro millones de euros a una empresa que no tiene papeles, que no puede contratar con la administración", y ha criticado que Juanma Moreno "ayer venía a decir que tampoco pasa nada, que debe de ser otro bulo que nos hemos inventado desde el PSOE".

Frente a ello, el dirigente socialista ha aseverado que son "cuatro millones adjudicados a una empresa que tiene como sede social el domicilio particular de una señora, que no tiene trabajadores, que no tiene clasificaciones para hacer ese tipo de obras, que no está en el registro de licitadores de la Junta, y que, evidentemente, alguien a dedo ha decidido darle esas obras" que, además, se han "subcontratado" porque la adjudicataria "no tiene trabajadores ni nada que se le parezca", según ha incidido.

"UN ESCÁNDALO"

"Esto es un escándalo", ha aseverado Espadas, que al hilo ha considerado que, "antes de ponerse manos a la obra" como candidata a la Alcaldía de Granada, "no estaría mal" que la consejera de Fomento "dejara su gestión un poco más clarificada y menos opaca respecto a quién ha elegido a esa empresa para llevar a cabo esa obra, porque, si no, la sombra de duda le va a acompañar (a Marifrán Carazo) desde el Consejo de Gobierno y San Telmo hasta Granada, a sus nuevas responsabilidades como candidata a la Alcaldía", ha advertido el dirigente socialista.

El representante del PSOE-A ha insistido así en reclamar "una explicación", y ha subrayado que los socialistas quieren "saber quién le propuso" a Carazo "desde Cádiz, o desde los servicios centrales de la Consejería, esta magnífica empresa que no tenía ninguna actividad un año antes, y que todo lo que ha facturado en el 2021 y el 2022 son justo estos dos contratos que alguien les ha regalado".

"Desde Granada le pido a la candidata que lo explique y lo clarifique bien, porque es un responsable público", y como tal "debe explicar, cuando se produce una situación de este tipo, de manera clara y contundente cuáles son las responsabilidades a que hubiere lugar, y dirimirlas de manera inmediata", ha abundado el secretario general del PSOE-A, que ha concluido subrayando que el Grupo Socialista va a "solicitarle toda la información por vía parlamentaria" a la consejera, y apostillando que espera que Carazo "no demore mucho esto, y que esté haciendo ya una investigación interna, y que dé la cara, convoque una rueda de prensa y antes de irse" del cargo en el Gobierno andaluz "lo explique bien", ha concluido Espadas.