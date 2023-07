Espadas valora que el PSOE-A "recupera pulso" tras tocar "suelo" en 2022 y será más exigente en su labor de oposición

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha valorado este martes que su partido ha recuperado "pulso" en las elecciones generales de este pasado domingo, 23 de julio, tras tocar "suelo" en el resultado de las elecciones autonómicas de 2018 y 2022 --comicios esos últimos en los que el PP-A ganó por mayoría absoluta--, y ha anunciado que mantendrá su tarea de "oposición útil" al Gobierno de la Junta que preside Juanma Moreno, aunque será "más exigente".

Así lo ha trasladado Juan Espadas en una atención a medios antes de presidir en la sede regional del PSOE-A, en Sevilla, una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional de la federación socialista andaluza para analizar lo sucedido en dichos comicios y preparar el trabajo del próximo curso.

Al hilo del resultado del 23J, Espadas ha defendido que el PSOE andaluz --segunda fuerza más votada en esa cita con las urnas en Andalucía, con 21 escaños, a cuatro del PP-- va "paso a paso recuperando en votos la confianza" de los ciudadanos respecto a las autonómicas de 2022, y eso "significa que vamos en la dirección correcta", según ha opinado antes de apostillar que "esto no significa que estemos exultantes, pero tampoco completamente desaparecidos".

Espadas ha mostrado a los periodistas una gráfica "muy concluyente" sobre la evolución del PSOE de Andalucía desde el año 2011 en resultados electorales, que "demuestra" que, en las autonómicas de 2018 y 2022, el partido registró su "suelo de voto" en esta comunidad, según ha puesto de relieve.

Ha añadido que ahora, al igual que ocurrió tras las autonómicas del 2018, "hemos vuelto a recuperar el pulso" en forma de votos, y eso permite al PSOE-A "ser ahora mismo alternativa de nuevo de gobierno", y en esa tarea "vamos a trabajar los próximos tres años" de legislatura, según ha querido dejar claro.

Al respecto, ha avanzado que el partido arrancará "en septiembre muy fuerte, después de un primer año de oposición en el que hemos intentado hacer una oposición útil y constructiva" que va a seguir ejerciendo, aunque "incrementando nuestro nivel de exigencia" al Gobierno andaluz para que, según ha puntualizado "cumpla con lo que prometió" y que "mejore muy notablemente la gestión" que, a su juicio, "es en estos momentos y sigue siendo muy deficiente".

ANÁLISIS DEL 23J

A preguntas de los periodistas sobre el resultado de las elecciones generales del pasado domingo, Espadas ha opinado que, cuando ha llegado "la hora de la verdad" y "había que decidir qué rumbo tomaba el país, si el del avance o el del retroceso", la gente "se ha movilizado y han salido a votar muchos más ciudadanos que permanecieron callados en las elecciones municipales" de mayo, de ahí que el 23J registrara un aumento en el dato de participación, según ha valorado.

"Eso significa que muchos más ciudadanos se han implicado en el futuro de su país", ha añadido Espadas antes de apuntar que, "cuando la gente se implica de forma masiva o mayoritaria en las elecciones, generalmente se valoran muchas más cosas que las que el PP, de manera machacona, ha querido proyectar en todo este tiempo".

Ese "incremento de participación" ha permitido en estas elecciones generales "un escenario de valoración adecuada de la gestión del Gobierno de España y de la figura" de su presidente, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "muy diferente a la que la derecha se había hecho y a la que las encuestas daban", ha sostenido Espadas, para quien el 23J "se ha pinchado de manera completa" la "burbuja del 'antisanchismo'", y para ratificarlo "no hay más que ver las caras y la frustración de expectativas del Partido Popular".

Sobre el caso concreto de Andalucía, Espadas ha defendido que, en el primer año de la nueva legislatura, los ciudadanos han visto al PSOE-A "trabajando cada día, cada mes, cada semana, de manera bastante humilde y a veces de manera absolutamente invisible", pero les ha servido para "ir creciendo" en respaldo ciudadano.

"Eso no significa que nos arroguemos victorias que no nos correspondan", ha querido precisar el líder del PSOE-A, si bien ha considerado que este último "año de trabajo" del partido ejerciendo como oposición en Andalucía "en alguna parte computará en la confianza de los andaluces", y "habrá que tenerlo en cuenta en positivo".

Sobre lo que ocurrió en las elecciones andaluzas del 19J en comparación con lo sucedido el 23J, Espadas ha opinado que, el año pasado en esa fecha, "había una idea por parte de los ciudadanos andaluces de lo que podía ocurrir o querían que ocurriera o iba a ocurrir en junio de 2022, y una muy diferente cuando lo que está en juego es el Gobierno de España", y además la gente ha visto al Ejecutivo central siendo durante cuatro años "un Gobierno de progreso, sacando a este país adelante, y han seguido confiando en ello".

De esta manera, Espadas ha apuntado que las circunstancias que rodearon unas elecciones y otras --las del 23J-- son "completamente diferentes", y en los últimos comicios generales, "si hay un gran perdedor, aparte" del PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, "aunque haya ganado las elecciones, es la extrema derecha".

Al respecto, el secretario general del PSOE-A ha dicho que se siente "orgulloso" de que "la extrema derecha no gobierne en Andalucía", aunque eso pudiera ser "como consecuencia de que nos votaron menos a nosotros", a los socialistas, según ha puntualizado antes de insistir en defender que, en la última jornada electoral, los ciudadanos sí "han tenido muy claro que el PP iba a gobernar con Vox si dieran los números", porque "han visto" que esos pactos entre ambos fuerzas se acaban de cerrar en varias comunidades autónomas tras las elecciones del 28 de mayo, por lo que esto "ya no era que viene el lobo", según ha puesto de relieve antes de zanjar que los españoles han dicho "claro y meridiano" el 23J que no quieren que haya "un Gobierno con la extrema derecha".