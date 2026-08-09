España defiende que el pacto PP-Vox tiene vocación de "durar toda la legislatura": "Es lo que votaron los andaluces"

1108987.1.260.149.20260809095959 La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, durante la entrevista con Europa Press - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha defendido que el pacto de gobierno suscrito por PP-A y Vox tiene vocación de "durar toda la legislatura" porque es "lo que votaron los andaluces".

En una entrevista con Europa Press, España ha manifestado que el PP-A ha suscrito un pacto de gobierno con Vox "porque es lo que han querido los ciudadanos, lo que han votado" en las pasadas elecciones autonómicas de mayo, en las que el Partido Popular no logró revalidar la mayoría absoluta de la pasada legislatura.

A la pregunta de si cree que el pacto durará toda la legislatura teniendo en cuenta los precedentes de rupturas de pactos entre PP y Vox en otras comunidades, ha manifestado que ella no sabe si el pacto "va a durar toda la legislatura, pero sí que hay un compromiso serio, firmado, un acuerdo de legislatura, siempre buscando lo mejor para los andaluces y para mejorar su calidad de vida, los servicios públicos, o las infraestructuras".

"Que ese carro de la transformación en el que está ahora mismo Andalucía se siga manteniendo", según ha indicado Carolina España.

La también portavoz del Gobierno andaluz ha señalado que espera que ese acuerdo "se respete y que, por el bien de Andalucía y de los andaluces, podamos culminar la legislatura".