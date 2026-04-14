España "ignora" a Ormuz y mantendrá el precio de la luz por debajo de los 30 euros/MWh hasta junio, según Tempos Energía

Archivo - Imagen de archivo de un poste eléctrico. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pool eléctrico español ha "ignorado" los últimos desajustes del mercado provocados por la amenaza del cierre total del estrecho de Ormuz --en el marco de la guerra en Oriente Medio-- y prevé mantener la factura de la luz por debajo de los 30 euros el megavatio hora hasta el próximo mes de junio, con independencia del transcurso del conflicto.

Según ha explicado el director general de la consultora Tempos Energía, Antonio Aceituno, "la combinación de la energía fotovoltaica, la hidráulica y una demanda contenida ofrecen una protección estructural para el mix eléctrico español", cuyo resultado consiste en un pool eléctrico a la baja que contrastaría con los 72,60 euros el megavatio hora que registraba en junio 2025.

Desde la consultora han previsto que, a partir de junio, "caerá" la eólica y la energía solar no será capaz de cubrir por sí sola el anochecer --al tiempo que crecerá la demanda--, lo que provocará que los ciclos de gas "vuelvan a fijar los precios". En ese punto, el futuro del estrecho de Ormuz "volverá a ser clave" para la factura de la luz, de forma que, si el tráfico se mantiene cerrado y los metaneros paralizados, el mercado del gas podría escalar entre los 60 y 80 euros el megavatio hora, con picos hasta los cien euros dependiendo de la presión sobre los inventarios.

En ese contexto, los precios del pool podrían acercarse en el mes de junio hasta los 75 euros y a superar los 90 euros el megavatio hora en julio y agosto. Desde Tempos Energía han recordado que este escenario supondría "multiplicar los precios por dos y medio de un mes a otro y por tres desde la primavera al corazón del verano".

En el caso de que Ormuz recupere su actividad con un tráfico pleno antes del verano y Qatar pueda reiniciar el procesamiento de gas licuado en Ras Laffan en mayo, el mercado irá eliminando el riesgo geopolítico gradualmente. Ante esta situación, el mercado del comercio del gas se consolidaría en la banda de los 35 y 40 euros el megavatio la hora, lo que se traduciría en un mes de junio que cotizaría en el rango de los 50 y 55 euros el megavatio la hora y para julio y agosto se apoyaría en los 70 y 75 euros el megavatio hora.

"Aún en el mejor de los escenarios y con los meses de verano entre un 25 y un 30 por ciento más competitivos que con Ormuz cerrado, seguirán costando entre dos veces y medio más que en primavera", ha apuntado Aceituno.

LOS FUTUROS, EN MÁXIMOS HISTÓRICOS

En relación a los futuros del gas, ningún producto queda "al margen del shock" desde el verano de 2026 hasta completar 2028. Los contratos de invierno cotizan en máximos históricos o muy cerca de ellos, y esto se debe a que el gas europeo acaba de vivir uno de los episodios "más violentos" en tres años, ya que en apenas tres semanas el gas ha perdido un tercio de su valor y, aunque actualmente cotice en los 43,60 euros, se ha mantenido inmerso en una corrección constante a consecuencia de la guerra Estados Unidos e Irán.

"Al riesgo geopolítico se suma el daño derivado del ataque iraní al complejo de Ras Laffan, un estrecho de Ormuz que se mantiene cerrado para el 90 por ciento de todos los buques --con una Europa con los almacenamientos en el 28,9 por ciento de su capacidad--, y un mercado financiero ajustando las posiciones especulativas", han indicado desde la consultora energética.

EL POOL DESAFÍA "LA LÓGICA ENERGÉTICA"

Según han explicado el director general de Tempos Energía, el pool español correspondiente al mes de abril "ha desafiado a la lógica energética". "Mientras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán sacude a los mercados de todo el mundo y el petróleo supera los 100 dólares el barril, el precio de la electricidad se desploma hasta los 28,27 euros el megavatio hora, por lo que el mercado eléctrico español, sencillamente, mira al sol y no a Ormuz", ha subrayado.

Desde mediodía hasta las 18,00 horas, siete de cada diez horas registran un precio negativo, de forma que el sistema "no solo resulta barato, sino que literalmente paga por colocar su electricidad". En esas horas, el sol "le gana la batalla al gas expulsándolo de la ecuación", pero cuando el sol se apaga el mercado promedia en los 62 euros, lo que resulta 45 veces más caro que al mediodía.

UN BRENT ANCLADO

La incertidumbre sobre el futuro del estrecho de Ormuz ha tenido especial incidencia en el precio del barril de petróleo brent, el cual no prevé estabilizarse hasta que los flujos de crudo no vuelvan a transitar a un ritmo normal por esta "arteria crítica". Para Aceituno, el escenario más probable apunta a una horquilla de precios situada entre los 85 y 100 dólares durante los próximos meses, "siempre que no tenga lugar un cierre total del estrecho".

Además del bloqueo de Ormuz, los vectores que marcarán el precio del crudo durante el próximo trimestre pasarán tanto por los resultados de las futuras negociaciones entre Estados Unidos, Israel e Irán --ya que cada ciclo sin resolución aumenta el daño económico--, como por la destrucción de la demanda, motivada por una posible subida insostenible de los precios en conjunto con una recesión mundial.

No obstante, Arabia Saudí, los Emiratos y Estados Unidos se han convertido en una oferta alternativa temporal al estar exportando al límite de su capacidad, si bien no logran sustituir los veinte millones de barriles que normalmente fluyen por Ormuz cada día.

Con todo lo anterior, Aceituno también ha dibujado un escenario "especialmente alcista" para los próximos meses, donde la infraestructura alternativa volviera a ser atacada o las negociaciones colapsaran, que arrojaría unos precios para el Brent situados entre 115 y 130 dólares.