España, con las sevillanas García y Ozhogina, se lleva el bronce en París en la rutina por equipos de natación artística

PARÍS/SEVILLA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española de natación sincronizada, con las sevillanas Marina García y Alisa Ozhogina en sus filas, ha vuelto este miércoles al podio olímpico al colgarse la medalla de bronce tras una gran rutina acrobática en la que ha confirmado su regreso a la élite en Paris 2024, sumando la quinta medalla olímpica en la historia de la 'sincro' española.

Al ritmo rapero de Eminem, España buscaba su oportunidad en su único tiro --el último--. El 'One shot, one opportunity' de Marshall Bruce Mathers III, aunque conocido como Eminem el de St. Joseph (Missouri, Estados Unidos), sirvió a España para confirmar su medalla. No la lograban desde Londres 2012, también bronce.

Con un grado de dificultad de 26.950 puntos, de los más altos de la jornada, y sin 'basemark', la garra y fuerza de las nadadoras de Mayu Fujiki dieron lustre a una brillante actuación, con piruetas espectaculares, tan solo superada por China, Estados Unidos y Francia --que en el global quedó por debajo--. Es el segundo bronce olímpico de España en natación artística.

Las andaluzas Marina García Polo y Alisa Ozhogina, en compañía de Meritxell Ferré, Lilou Lluis, Meritxell Mas, Paula Ramírez, Iris Tió y Blanca Toledano, remataron la faena en el Centro Acuático de París, tras la disputa de la tercera y última rutina, la acrobática, en la que las españolas recibieron la cuarta mejor nota y resistieron la posición de podio que mantenían desde el primer día.

Con esta medalla de las nadadoras sevillanas, formadas en el Club Sincro Sevilla desde pequeñas y deportistas del Plan Andalucía Olímpica, se elevan a cuatro los podios olímpicos que el deporte andaluz ha conquistado en París 2024 y hace brillar aún más este miércoles 7 de agosto que comenzó con el oro de la marchadora granadina María Pérez y concluirá esta noche con la pelea por la final del boxeador malagueño Ayoub Ghadfa.

El último día de la sincronizada por conjuntos comenzó con la actuación de Australia, pero la primera amenaza del equipo español era Francia, situada en quinta posición de la general provisional y que saltó a la piscina en tercer lugar, realizando un ejercicio con mucho ritmo y vistosidad, que fue calificada por las juezas con 268.8001 puntos, para un total de 886.6487, que la situaban en primera posición provisional.

Luego actuó Italia, que quedó por debajo de Francia, y en quinto lugar nadó España. El ejercicio de las españolas tuvo fuerza, menor dinamismo que la coreografía de las locales, pero las acrobacias contaron con mayor dificultad, lo que les otorgó una nota de 267.1000 puntos (181.5700 en elementos y 85.5500 en impresión artística). Nota menor a la de Francia en este parcial acrobático, pero en el global de los tres días España se situaba primera con 900.7319.

Canadá, la siguiente en intervenir, quedó por detrás de España y Francia, y también lo hizo, contra pronóstico, Japón, que llegaba como cuarta clasificada y cuyo ejercicio, ecléctico, sólo recibió una nota de 252.7533, lo que le llevaba a la tercera plaza, con una suma de 880.6841, sin poder superar a España y Francia.

México impresionó con su 'performance', pero quedó por detrás, aun con la tercer mejor nota en el parcial hasta esos momentos, y así llegó el turno de Estados Unidos, que realizó una actuación formidable, con mucha fuerza y espectacularidad, lo que conllevó la mejor nota, 271.3166, y el liderato en la general (914.3421) a falta de la salida de China.

El equipo chino no defraudó y, aunque tenía mucha ventaja de las dos anteriores jornadas, confirmó que era el mejor conjunto en todas las disciplinas. Recibió 283.6934 puntos en el ejercicio acrobático --la más elevada-- y se llevó el oro con 996.1389 totales, por delante de Estados Unidos y España, que completaron el podio.