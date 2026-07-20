Especialistas analizan el papel estratégico de la digitalización y la innovación en la anatomía patológica. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Progreso y Salud, entidad dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha organizado la jornada 'Patología Digital y Computacional Andalucía: el salto hacia la medicina de precisión' celebrada en el Instituto de Investigación Biomédica de Sevilla (IBiS).

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el encuentro, que ha contado con la colaboración de las empresas Palex y Astrazeneca, ha reunido a especialistas de referencia nacional y regional del ámbito sanitario, investigador y tecnológico para analizar el papel estratégico de la digitalización y la innovación en el campo específico de la anatomía patológica. En este sentido, los participantes en la jornada han puesto el foco de atención en el valor de incorporar la patología digital y computacional a la práctica clínica, la investigación biomédica y el desarrollo de la medicina personalizada y de precisión.

Sobre esta idea, el encuentro ha permitido el intercambio de conocimiento, desafíos y oportunidades, así como el establecimiento de colaboraciones para el trabajo conjunto de futuro. El director gerente del IBiS, José Cañón; el National Sales Manager de Palex Medical, Alberto Font; y el director gerente de la Fundación Progreso y Salud, Gonzalo Balbontín, han sido los encargados de inaugurar este encuentro en el que han destacado la importancia de la colaboración entre las instituciones sanitarias, la comunidad científica y el sector tecnológico para acelerar la incorporación de la innovación al Sistema Sanitario Público de Andalucía.

En esta línea, Balbontín ha destacado que "no podemos perder el foco; todo lo que hacemos está orientado a mejorar la atención y la calidad de los pacientes y usuarios de la sanidad pública de Andalucía". Asimismo, expertos de reconocido prestigio han abordado algunos de los principales desafíos que afronta la digitalización de la anatomía patológica. Concretamente, el jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitari Vall d'Hebron, Vicente Peg, ha analizado los retos técnicos que plantea su implantación efectiva en los servicios asistenciales.

Por su parte, el jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío y coordinador del Plan de Medicina Personalizada y de Precisión de Andalucía, Enrique de Álava, ha expuesto el potencial de la patología computacional y de los biomarcadores digitales para impulsar la medicina de precisión, "favoreciendo una mejor estratificación de pacientes y contribuyendo a una toma de decisiones clínicas más precisa".

Así, la interoperabilidad, el aprovechamiento, las prioridades y oportunidades que marcarán el futuro de la patología digital y computacional han sido asuntos que también se han abordado durante la jornada. Con la organización de este encuentro, la Fundación Progreso y Salud refuerza su compromiso con el impulso de iniciativas que favorecen la incorporación de tecnologías avanzadas, la gestión inteligente de los datos sanitarios y la colaboración entre profesionales, instituciones y empresas como elementos esenciales para consolidar un modelo sanitario "más innovador, eficiente y orientado a la medicina personalizada".

Por último, la patología digital y computacional se perfila como "una de las áreas con mayor capacidad para transformar el diagnóstico de precisión, optimizar los procesos asistenciales y potenciar la investigación biomédica mediante el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial y análisis avanzado de datos, contribuyendo así a una atención sanitaria de mayor calidad para la ciudadanía andaluza".