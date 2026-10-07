Especialistas internacionales analizan en Córdoba los vínculos entre Góngora y sor Juana Inés de la Cruz

Autoridades y ponentes, antes de la inauguración de las jornadas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. - UCO

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Luis de Góngora de la Universidad de Córdoba (UCO) ha inaugurado este miércoles el Congreso Internacional 'Góngora y sor Juana Inés de la Cruz: magnitud dual', un encuentro que reúne a especialistas internacionales y personal investigador de España, México, Reino Unido, Francia y Estados Unidos para revisar la relación entre ambos autores.

Según ha informado la UCO en una nota, el encuentro, de esta forma, no solo analizará la influencia de Góngora en sor Juana, sino también abordará la forma en que la escritora mexicana selecciona, transforma y reelabora esa tradición. La idea de 'magnitud dual' que da nombre al congreso resume, precisamente, ese diálogo entre dos figuras cuyas obras permiten leerse mutuamente.

El evento, que se celebra durante los próximos tres días en la Facultad de Filosofía y Letras, ha sido inaugurado por la directora general de UCOCultura y UCOPress de la institución universitaria, Elisa Borsari; el director de la Cátedra Góngora, Joaquín Roses, y el decano del centro, Javier Martín, quien ha calificado el congreso como un acto "necesario e importante para compartir el conocimiento entre ambos autores" y ha reivindicado a las Humanidades como "una parte fundamental de las universidades públicas".

Por su parte, la directora general de UCOCultura de la institución universitaria ha puesto en valor los lazos lingüísticos y culturales entre España y México y ha destacado, en relación al congreso, que "estudiar a los clásicos nos ayuda a entender quiénes somos y a mirar el futuro con pensamiento crítico".

En esta misma línea, el responsable de la Cátedra Góngora ha recalcado que "el conocimiento literario solo crece cuando se comparte y suscita nuevos interrogantes", y ha insistido en que la relación entre ambos autores "va más allá de un enfoque simple basado en la imitación", ya que "la voz de Góngora se proyecta en sor Juana, pero también podemos aprender mucho de Góngora interpretando a sor Juana".

CONFERENCIAS Y COMUNICACIONES

La jornada inaugural ha comenzado con la conferencia de la profesora del Colegio de México Martha Lilia Tenorio 'Robando la clava de Hércules: los versos de Góngora en sor Juana', que propone entender a esta religiosa como una autora "selectivamente gongorina", influida por Góngora, pero con una voz propia que transforma sus recursos.

La mañana ha continuado con las comunicaciones de Verónica Grossi, sobre el diálogo entre el 'Primero sueño' y 'las Soledades'; y Aurora Hermida Ruiz, centrada en las nuevas formas de mirar a ambos autores a través de ediciones ilustradas contemporáneas.

Por la tarde, Ignacio Arellano, de la Universidad de Navarra, abordará las 'Genealogías literarias de sor Juana Inés de la Cruz', con atención a su relación con la tradición peninsular, su erudición y el conceptismo. Por último, la jornada académica concluirá con la mesa redonda 'Góngora, el teatro de Calderón y el de sor Juana Inés de la Cruz', moderada por Martha Lilia Tenorio y con la participación de Ignacio Arellano y Alice Brooke.

El programa continuará mañana con Alice Brooke, la presentación del libro de Martha Lilia Tenorio 'Pero el diablo del romance: estudios sobre poesía novohispana' y la ponencia de Tadeo Pablo Stein sobre 'La Ilustración al Sueño de Pedro Álvarez de Lugo'. El viernes cerrará el Congreso Mercedes Blanco, de la Universidad de la Sorbona, con 'Sor Juana frente a Góngora: aprendizaje y arte alusiva', junto a las comunicaciones de Miguel López Ortiz y Dina Mohamed Lahcham y una mesa final sobre 'Las Soledades' y el 'Primero sueño'.

El congreso se integra en la trayectoria de la Cátedra Luis de Góngora y del Grupo de Investigación 'Góngora y el Gongorismo', que cuenta más de veinticinco años de trabajo en torno al estudio y la divulgación del poeta cordobés. La Cátedra, creada por la Universidad de Córdoba en 2014, ha impulsado, desde entonces y de forma ininterrumpida, numerosas actividades como congresos, exposiciones, publicaciones, proyectos musicales y propuestas de divulgación como el pódcast 'Góngora Fake'.