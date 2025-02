Esperanza Gómez y Raúl García se proponen como coordinadores de Sumar Andalucía llegar a "todos los rincones"

CÓRDOBA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar Andalucía ha ratificado este sábado como sus coordinadores a la diputada del Grupo Por Andalucía Esperanza Gómez y a su referente en Granada, Raúl García, quienes eran la única candidatura presentada a los Encuentros de Debate Autonómicos, que anteceden a la Asamblea estatal de los días 29 y 30 de marzo.

Esta partido ha indicado en una nota que ambos "ejercerán la portavocía hasta que haya una estructura orgánica andaluza", un hecho que sitúa, "sin fecha", tras la celebración de la Asamblea estatal.

"Desde mañana mismo empezamos a construir Movimiento Sumar en todos los rincones de Andalucía, con el horizonte puesto en las próximas elecciones andaluzas, donde tenemos que plantar cara al gobierno dañino de Moreno Bonilla", ha asegurado Esperanza Gómez.

"Nuestra candidatura aúna la experiencia institucional y el trabajo de calle y tiene como principal preocupación poner en el centro a las ciudadanas y ciudadanos de nuestra Comunidad", ha remachado Raúl García.

De este encuentro autonómico han participado los representantes estatales de Sumar Fabio Cortese y Lara Hernández, quienes se han mostrado "ilusionados" con la participación de la militancia andaluza y han situado este acto como "punto de partida que da inicio a la construcción de una estructura propia de Movimiento Sumar en Andalucía".

En este acto se han votado también las enmiendas y aportaciones registradas y los delegados que el Movimiento Sumar Andalucía presentará a la Asamblea estatal, que se celebrará los días 29 y 30 de marzo.

GÓMEZ: "EL NACIMIENTO DE MI HIJA CON DOWN MOTIVÓ MI SALTO A LA POLÍTICA"

Esperanza Gómez se ha presentado como "profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y ahora, además, diputada en el Parlamento de Andalucía", para precisar que "me defino sobre todo como profesora universitaria", por lo que ha apuntado que "me encanta el Derecho Constitucional y me gusta decir que tengo la mejor profesión del mundo".

En el plano personal se ha declarado "madre orgullosa de dos hijas", y entre sus aficiones se ha confesado "lectora voraz de novela negra".

En ese mismo ámbito, en lo personal, ha explicado que "el nacimiento de mi segunda hija, Livia, con síndrome de down, me marcaría como ninguna otra cosa y supuso el motivo fundamental para dar el salto a la política activa".

La parlamentaria de Por Andalucía ha indicado que "de las cosas que más me impactaron en los primeros meses de vida de Livia fue el comprobar cómo el entorno, las posibilidades económicas, la clase social en definitiva, acaba influyendo en el desarrollo de los niños y niñas con discapacidad".

Esa circunstancia personal propició que "la pelea por la Atención Temprana fue mi primera gran batalla política, que viví como propia", ya que era consciente de que "a mi hija no le faltaba de nada porque yo podía pagarlo, pero hay tantos que no pueden".

"Recientemente hemos conseguido llevar al Congreso una Proposición de Ley que busca modificar el acceso a la función pública para personas con discapacidad intelectual. El objetivo es cambiar las pruebas teóricas actuales por unas denominadas 'de situación', que buscan que los candidatos demuestren, mediante desempeño real, que están capacitados para cumplir con sus responsabilidades laborales. Conseguimos la unanimidad para su tramitación", ha explicado.

Esperanza Gómez ha asegurado que "en todo este tiempo he aprendido muchas cosas" sobre su experiencia política, antes de reclamar que "queremos una escuela pública inclusiva, unos servicios sanitarios de calidad y a disposición de todos y todas, un Estado al servicio de la mayoría y no de unos pocos, todos esos somos más".

"Somos muchos más. Y toca trabajar mucho, ahora también como coordinadora del Movimiento Sumar Andalucía, para que esa mayoría se refleje en las urnas", ha remachado su reflexión en el ejercicio de su nueva responsabilidad.

RAÚL GARCÍA: "UNA NUEVA ETAPA CENTRADA EN UN PROYECTO ILUSIONANTE"

El otro coordinador de Movimiento Sumar Andalucía ha explicado su nacimiento en Barcelona, "de abuelos andaluces", así como que "hace cinco años vivo en Granada, volviendo a mis raíces y mi tierra".

García Cobos es graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, liberado de la federación de servicios de CCOO, aunque su empleo es de cajero y reponedor en un supermercado.

"Tras casi dos años, hoy me siento plenamente feliz de haber sido elegido coordinador andaluz junto a mi compañera, Esperanza Gómez. Desde hoy empieza una nueva etapa centrada en la construcción de este ilusionante proyecto en Andalucía. Un proyecto que debe ser democrático, con voz propia, que aúne todos los acentos andaluces, que ponga los problemas y las preocupaciones de los y las jóvenes de esta tierra en el centro", ha explicado sobre su nueva responsabilidad.

Ha considerado que se trata de un proyecto que busca ser "alternativa real de gobierno en Andalucía, que haga realidad la transformación que necesita nuestra Comunidad, un proyecto abierto y plural donde todos, todas y todes quepamos. En definitiva, un proyecto que devuelva la ilusión a los y las andaluzas".

"Mi militancia política empezó a los 16 años y, después de una etapa de inactividad, en las elecciones del 23J sentí la necesidad de volver, ahora con un nuevo proyecto que era capaz de transformar la vida de la gente común, de la clase trabajadora de este país", ha afirmado.

"Fue un nuevo inicio lleno de ilusión porque este proyecto ponía en el centro de la política a los ciudadanos, tras esas elecciones. Me convencí de que estaba en el lugar donde tenía que estar, por eso seguí como referente territorial de Sumar en Granada", ha indicado.