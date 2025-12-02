Esperanza Gómez (Sumar) ofrece a Podemos Andalucía "brazos abiertos" para "reeditar la coalición como está"

La diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez, este martes en rueda de prensa en el Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del Grupo Por Andalucía y coordinadora de Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, ha asegurado este martes tener "los brazos abiertos" para "reeditar la coalición tal y como está", mientras ha sostenido que su declaración lo hacía en su condición de "portavoz de Por Andalucía, que nos une a todos".

Así ha respondido a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en sede parlamentaria ante la exigencia que expresó este lunes el candidato de Podemos Andalucía y compañero de filas de Gómez Corona en el grupo parlamentario, Juan Antonio Delgado, sobre la preferencia de su partido de repetir un acuerdo con Izquierda Unida Andalucía pero sin la presencia de Sumar Andalucía.

Gómez Corona ha blandido la idea de "el que quiera unirse será bienvenido", una vez que IU Andalucía, Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz ratificaron su alianza el 23 de noviembre ante las elecciones autonómicas de 2026 presentando la figura del coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, como cabeza de cartel de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta.

La coordinadora de Sumar Andalucía ha recordado que esa alianza actual que existe en el Parlamento de Andalucía, que se materializa en un grupo parlamentario donde conviven IU Andalucía, Podemos Andalucía y Sumar Andalucía, se formalizó para las elecciones andaluzas de 2022 a las que "llegamos no sin dificultades".

Ha esgrimido que la gestión del Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía de esta legislatura sitúa como "una necesidad aún más acuciante" repetir aquella confluencia electoral de 2022 y con esa idea se ha reafirmado en concluir que "seguimos pensando que éste es el camino".

"EMPACHO LEGISLATIVO" Y "PATRIMONIALIZAR EL 4D"

Gómez Corona también ha abordado en su rueda de prensa su percepción del Pleno del Parlamento que comienza a las 12,30 horas de este martes, cuyo contenido aborda la aprobación de dos leyes y el inicio de la tramitación de otras tres más, para inferir de este orden del día que es un ejercicio de "empacho legislativo".

Así como ha criticado que se hayan movido los días habituales de celebración del Pleno, a martes y miércoles en vez de miércoles y jueves, por considerar que todo responde al intento de "Moreno Bonilla por patrimonializar el 4D como si fuera suyo", establecido desde hace dos años como el Día de la Bandera.

Un comportamiento del grupo mayoritario, el Grupo Popular, que ha atribuido a que "nos parece que el PP tiene miedo por primera vez de perder las próximas elecciones" y ese temor que les ha atribuido la diputada de Por Andalucía les ha llevado a "estar corriendo como nunca lo hizo" y ha recurrido al procedimiento de urgencia para acortar el debate y tramitación de las leyes.

Entre los textos que aprueba este martes la Cámara autonómica ha considerado en el caso de la Ley de Vivienda de Andalucía que el voto en contra de su grupo lo ha sustentado en la supresión del Observatorio de Vivienda, mientras que el modelo de fondo de la Junta de Andalucía "es construir más viviendas", además de reprocha que "se criminaliza la pobreza en la ley, como pasa con el PP".

A esto ha sumado el tono que mostraron el lunes los agentes sociales en su análisis de la Ley de Universidades de Andalucía, en tramitación parlamentaria, por considerarla "intervencionista" y que ha convertido en "papel mojado" la relevancia de la Consejería de Universidad ante "el previo informe favorable de la Consejería de Hacienda" y que en Andalucía "se sigue el camino de la Comunidad de Madrid" donde ha considerado que "las universidades públicas son denostadas y abandonadas".

En sus reproches por cambiar los días habituales del Pleno ha reivindicado la diputada de Por Andalucía "celebrar la sesión parlamentaria en sus días habituales hubiese sido el mejor homenaje".

Ha lamentado Gómez Corona que 48 años después de aquella movilización el 4 de diciembre de 1977 "Andalucía sigue teniendo una brecha con el resto de España en paro, desigualdad, pobreza", antes de volver a recriminarle a la Junta de Andalucía "el intento de patrimonialización con un burdo 4D y el intento distraer atención", convencida de que en 1977 el pueblo andaluz reclamaba unos buenos servicios públicos como símbolo de la autonomía.