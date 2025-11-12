Espinosa de los Monteros apela a la sociedad civil para que "reaccione" ante la "delicada situación" de España

El presidente de Atenea, Iván Espinosa de los Monteros, en el centro de la imagen, con motivo de su intervención en Cesur. - CESUR

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) ha celebrado en el Centro Cultural José Luis García Palacios --Fundación Caja Rural del Sur en Sevilla-- una charla-coloquio con Iván Espinosa de los Monteros, presidente de Atenea, donde ha expuesto su visión sobre 'El papel de los empresarios en una nueva sociedad civil" ante alrededor de 200 empresarios.

El encuentro ha comenzado con las palabras de bienvenida y la presentación a cargo de José Manuel González, presidente de Cesur, quien ha destacado que "en una sociedad como la nuestra, donde el Estado lo copa todo y la sociedad civil ocupa una parte muy pequeña, necesitamos regenerar ese tejido, porque en él está el verdadero progreso".

Durante su intervención, Iván Espinosa de los Monteros ha descrito la situación actual de España como "muy delicada" a nivel político, social y económico. En este sentido, ha alertado sobre el estancamiento de la renta per cápita, indicando que "todavía no hemos alcanzado el nivel del 2007", lo que supone "dos décadas perdidas".

Ante este panorama, el presidente de Atenea ha apelado a la acción. "La sociedad civil tiene que reaccionar y adquirir un mayor protagonismo", y ha otorgado a los empresarios una "responsabilidad especial: volver a crecer" para generar un "segundo milagro español". En este sentido, ha enfatizado que "La riqueza y el crecimiento viene de la mano del sector privado".

Según ha explicado, este camino hacia el crecimiento pasa por recordar principios básicos: "La libertad es mejor que el estatalismo, en todo"; creer y crecer son necesarios, ya que "decrecer es bueno en la medida en que empobrecerse es bueno, pero no es bueno empobrecerse ni un poco ni mucho", y es fundamental un marco normativo favorable al crecimiento que no sospeche del éxito.

Por último, ha aseverado que "España tiene que volver a crecer y lo hará si los empresarios se comprometen con ello y el estado colabora". Espinosa de los Monteros ha concluido su intervención animando a los asistentes a ser valientes y comprometerse con las ideas correctas y el crecimiento, y ha destacado el papel de asociaciones como CESUR como plataformas "que pueden dar la cara por los empresarios" para "transformar el Estado".

Iván Espinosa de los Monteros (Madrid, 1971) cuenta con una dilatada experiencia profesional. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por Icade y posee un MBA por The Kellogg School of Management, Northwestern University. Su carrera profesional abarca firmas de auditoría (Arthur Andersen), banca de inversión (Schroder Salomon Smith Barney) y consultoría estratégica (McKinsey & Company), antes de dedicarse al emprendimiento y la gestión de fondos inmobiliarios. Ha sido cofundador y portavoz en el Congreso de Vox antes de reincorporarse al sector privado.