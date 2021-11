Espinosa de los Monteros prevé elecciones andaluzas a mitad de 2022: "Me daría mucha pena perder a Olona en el Congreso"

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha sostenido este jueves, sobre la negociación con el Gobierno andaluz para la aprobación del proyecto de Presupuestos para 2022, que "nos han forzado a presentar una enmienda a la totalidad", que ha fundamentado en el incumplimiento del pacto de investidura alcanzado con el PP, por lo que ha augurado que "lo previsible es que a mediados del año que viene se convoquen elecciones".

Cuestionado por la posible candidatura de la diputada de Vox en el Congreso por la circunscripción de Granada, Macarena Olona, a las futuras elecciones al Parlamento de Andalucía, Espinosa de los Monteros ha indicado que "espero que permanezca en el Congreso", ámbito de actividad donde la ha descrito como "una pieza estratégica" y donde desarolla "una labor encomiable", por lo que con estas credenciales sobre su contribución ha trasladado que "me daría mucha pena perderla en el Congreso", aun cuando la ha descrito como "una buena candidata en cualquier circunstancia", así como la ha presentado como "una fuerza de la naturaleza", para expresar la certeza de que "comprendo que los andaluces la quieran de candidata".

"Mientras no haya elecciones convocadas no queremos dedicar ni un minuto a esto y sí insistir en cumplir lo prometido", ha afirmado el portavoz de Vox, en una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, antes de trasladar que "si no se cumpliera lo pactado habrá unas futuras elecciones y ya tomaremos una decisión".

Espinosa de los Monteros ha introducido la salvedad, en su reflexión sobre la inevitabilidad de las elecciones andaluzas por los incumplimientos que atribuye al PP, de que "en política nunca se puede decir nunca", pero antes ha exigido a este partido que "desista de pactar con el PSOE", así como cumplir con "lo pactado, lo firmado", por lo que en ese supuesto ha considerado que el Presupuesto "toman una nueva vía y se podrán aprobar", aunque ha matizado que "no parece que vayan por ese camino".

Preguntado por la repercusión en la negociación del proyecto de Presupuesto para 2022 de la difusión del audio del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, calificando de "estúpido" la aprobación de un Presupuesto con recortes para afrontar un 2022 con elecciones a la vista, Espinosa de los Montero ha apuntado que "el audio del vicepresidente ha demostrado que no tienen ninguna intención de llegar a un acuerdo con Vox, que era una pantomima", para deducir entonces que "el Gobierno no desea que se aprueben y no hace nada por aprobarlos".

"Este Gobieno quiere prolongar la agonía", ha afirmado Espinosa de los Monteros, quien ha hablado en ese caso de "engaño a los andaluces" y reclamar de nuevo "elecciones el año que viene" con la previsión de que "vamos a experimentar un enorme crecimiento" en las urnas, apreciación que ha sustentado en que "lo vemos en la calle a diario".

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados ha glosado la contribución de su partido en Andalucía para afirmar que "hemos sido un partido responsable, que ha contribuido a la gobernabilidad", y poner de de manifiesto que "al PP les ha permitido gobernar", así como aprobar los Presupuestos de 2019, 2020 y 2021.

Espinosa de los Monteros ha trasladado que "hemos sido exigentes por que no se ha cumplido el pacto de investidura" y esgrimir que "el tiempo se va acabando", en alusión a la llegada del fin de la legislatura, que está afrontando su último año, por lo que ha apuntado que "la esperanza de que el Gobierno cumpliera se está acabando y llega el momento de que tanto tensar la cuerda se rompa", así como ha aludido a la influencia de estar "pendiente si Ferraz y Génova permitían" el acuerdo presupuestario de PP y PSOE.

El portavoz de Vox en el Congreso ha esgrimido que los diputados autonómicos de su partido "aquí nos lideran los diputados andaluces, están a diario en el Parlamento, analizan cada detalle" y apuntar en el debe del Gobierno andaluz que "la mitad no se corresponde con lo pactado".

Sobre la presencia reiterada de dirigentes nacionales de Vox en Andalucía, Espinosa de los Monteros ha apuntado que "Andalucía es una Comunidad fundamental, nuestro periplo político empezó aquí hace tres años con la entrada en el Parlamento de Andalucía con 12 diputados", para hablar en ese caso del "amor compartido con nuestros diputados nacionales y autonómicos por esta tierra".