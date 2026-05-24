Estabilizado un incendio forestal en Andújar (Jaén) que movilizó a un helicóptero

Imagen de fuegos en el incendio forestal declarado este domingo, 24 de mayo en Andújar (Jaén). - INFOCA

ANDÚJAR (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

Un incendio forestal ha sido estabilizado a las 21,40 horas de este domingo, 24 de mayo, en la localidad jiennense de Andújar, en un paraje próximo a la presa de Encinarejo.

Según ha detallado el Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, ha sido retirado el helicóptero semipesado inicial dispuesto para lograr controlar el incendio.

Asimismo, se han desplazado cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un encargado y un agente de medio ambiente, además de dos autobombas, para apaciguar las llamas.