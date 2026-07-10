Ofertas de trabajo en Europa: ¿En qué países de la UE hay más puestos por cubrir y en qué sectores?

Tasa de vacantes de empleo por países de la UE - EPDATA

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tasa de vacantes de empleo en la eurozona se situó en el 2,3% en el primer trimestre, por encima del 2,2% del último tramo de 2025, aunque ligeramente por debajo del 2,4% registrado un año antes. En el conjunto de la Unión Europea, el porcentaje de puestos sin cubrir se mantuvo estable en el 2,1%, según los últimos datos de Eurostat publicados en junio.

Esta tasa indica qué proporción de los puestos de trabajo de un país está sin cubrir y no debe confundirse con la cantidad de trabajos disponibles en términos absolutos. Se obtiene al dividir el número de vacantes entre la suma de puestos ocupados y vacantes -es decir, entre todos los puestos existentes-, lo que permite comparar países de distinto tamaño sin recurrir a cifras brutas.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES CON MÁS TASA DE VACANTES DE EMPLEO?

Entre los Estados miembros con datos comparables, los niveles más elevados de vacantes se registraron en Países Bajos, con un 4% de puestos sin cubrir, y Bélgica, con un 3,4%, seguidos de Malta (3,3%) y Austria (3,1%).

En otras palabras, en la economía neerlandesa cuatro de cada 100 empleos existentes están vacantes, una señal que sugiere mayor demanda de trabajadores y capacidad de negociación para quienes buscan trabajo o quieren mejorar sus condiciones -sin tener en cuenta los sectores en los que son más altas las tasas de vacantes de empleo-.

En el extremo opuesto, las tasas de vacantes más bajas se observaron en Rumanía (0,6%) y Polonia (0,8%), seguidas de Bulgaria, España y Eslovaquia, todas con un 0,9%, lo que refleja un mercado con menos ofertas abiertas y más competencia.

La estadística incluye datos de Dinamarca y Francia, con una tasa de vacantes del 2,2% e Italia (1,9%), aunque Eurostat advierte que no son estrictamente comparables con el resto. En el momento de publicación de los datos más recientes no se disponía de información de Islandia, Noruega y Suiza.

QUIÉNES AUMENTAN LA TASA DE VACANTES

En términos interanuales, Malta lideró los incrementos con una subida de 0,4 puntos porcentuales, por delante de Portugal y Eslovenia, ambas con aumentos de 0,2 puntos.

En cambio, Bélgica recortó su tasa de vacantes en 0,7 puntos, Austria en 0,5 y Dinamarca e Italia en 0,4 puntos, mientras que Francia redujo la suya en 0,3 puntos.

¿QUÉ SECTORES LIDERAN LA DEMANDA DE TRABAJO EN LA EUROZONA?

Eurostat destaca que la industria y construcción registró una tasa de vacantes del 2% en el primer trimestre de 2026, mientras que los servicios alcanzaron el 2,4%, sin ajustar por estacionalidad.

En industria y construcción, Países Bajos lidera la tasa de vacantes con un 4,9%, seguido de Malta (3,8%), Chipre (3,4%), Austria y Bélgica (3,2%) y Eslovenia (3,0%). La menor oferta se registraba en Rumanía (0,5%), Bulgaria (0,6%), España y Eslovaquia (0,7% en ambas), Estonia e Irlanda (0,8% en ambas) y Polonia (0,9%).

En el sector servicios Bélgica encabeza la tasa de vacantes, con el 4,5%, seguida de Malta, Países Bajos y Austria (4,2% en las tres economías) y Alemania y Eslovenia (3% en ambas). Las tasas más bajas se encontraban en Rumanía (0,5%), Eslovaquia (0,7%), España (0,8%), y Polonia (0,9%).

ACTIVIDADES CON MÁS TASA DE VACANTES

En cuanto a las actividades económicas -con datos no ajustados de estacionalidad-, la mayor demanda de trabajo en la eurozona se concentró en las actividades de servicios administrativos y de apoyo, con una tasa de vacantes del 3,2% en el primer trimestre. En el mismo nivel se situaron las actividades de alojamiento y servicio de comidas, también con un 3,2%, reflejando la necesidad de personal en hostelería y turismo.

La construcción registró una tasa del 3,1% de puestos sin cubrir, mientras que el grupo de telecomunicaciones, programación informática, consultoría, infraestructura informática y otros servicios de información alcanzó el 2,8%, confirmando el tirón de los perfiles tecnológicos y de obra.

En el extremo contrario, las actividades con menos vacantes fueron minería y extracción (1,3%), seguidas de publicación, radiodifusión y producción de contenidos, y suministro de electricidad, gas y vapor (1,4%), y fabricación (1,6%).

TASA DE PARO

Las mayores tasas de paro en la UE correspondieron a Finlandia, con un 10,6%; España, con un 10,3%; por delante de Francia, con un 8,2%. Por el contrario, las menores cifras se observaron en Bulgaria y Chequia, con un 2,9% cada uno; Polonia y Chipre, con un 3,1%, respectivamente.

En cuanto a los menores de 25 años, la tasa de paro de la UE repuntó al 15,2% desde el 15,1%, mientras que en la zona euro se mantuvo estable en el 14,7%.

En términos absolutos, el número de jóvenes desempleados en la UE alcanzó los 2,91 millones de personas, de los que 2,31 millones residían en la eurozona.

En el caso de España, en mayo de 2026 se contabilizaron 2,59 millones de personas sin empleo, de las cuales 452.000 eran menores de 25 años. Así, el paro juvenil en el país fue del 23,7%, el tercero más elevado del bloque comunitario por detrás de Suecia (24,4%) y de Finlandia (23,9%).