Estabilizado el incendio forestal en el paraje Villalobillos de Almodóvar del Río (Córdoba)

Incendio declarado en Almodóvar del Río (Córdoba) a 20 de junio. - PLAN INFOCA

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha declarado estabilizado el incendio forestal en el paraje Villalobillos, en el término municipal de Almodóvar del Río (Córdoba), donde ha movilizado medios aéreos y terrestres para actuar sobre las llamas.

Según ha informado el dispositivo a través de la red social 'X', el operativo desplazado a la zona ha estado integrado por dos helicópteros semipesados y dos pesados; dos medios de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación; cinco grupos de bomberos forestales; cinco técnicos de operaciones; un agente medioambiental; dos autobombas; cuatro Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales de Andalucía (Brica) y una maquinaria pesada.

En torno a las 16,45 horas, el incendio se ha dado por estabilizado y se continúan con las labores para su control, según ha informado el Infoca.

Para ello, en la zona permanecen cinco grupos de bomberos forestales; tres autobombas, y una maquinaria pesada.