Estabilizados por el Plan Infoca los dos incendios declarados en Pozoblanco y Montoro (Córdoba)

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha estabilizado los incendios activos en los municipios cordobeses de Pozoblanco y Montoro han sido estabilizados este domingo tras las labores de los efectivos de este servicio.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el incendio en el paraje La Canaleja, en Pozoblanco, ha quedado estabilizado desde las 18,46 horas de esta tarde en dicha localidad cordobesa, zona hasta la que se han desplazado cerca de 60 efectivos para combatir el fuego. Asimismo, el organismo de emergencias ha detallado a esta agencia que se trata de una zona forestal de mucho pasto seco donde no consta la presencia de viviendas o residentes.

Hasta el lugar se han movilizado un total de 59 efectivos del Infoca, compuestos por ocho medios aéreos -- cuatro aviones de carga en tierra y uno de coordinación, un helicóptero pesado, uno semipesado y otro ligero--. Por el terreno también trabajan un total de 50 efectivos terrestres, junto con un vehículo autobomba para conseguir estabilizar el fuego. Todos ellos trabajan en labores de control y extinción de las llamas.

Por otro lado, el Infoca ha comunicado también a través de 'X' que el incendio declarado en la zona finca El Valle, en el municipio Montoro, ha sido estabilizado sobre las 19,00 horas de la tarde, tras haber sido declarado a las 11,12 horas.

Según ha indicado el Infoca en dicha red social, el fuego se encuentra próximo al trazado del AVE. Hasta esta ubicación se han desplazado un total de ocho efectivos del Infoca, compuesto por dos vehículos autobombas, dos helicópteros --uno ligero y otro pesado--, dos grupos de bomberos forestales y dos técnicos de operaciones, que continúan trabajando para dar por controlado el fuego.