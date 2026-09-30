'La estación azul', de RNE, galardonada en la primera edición del Premio Cosmopoética Ciudad de Córdoba

Carolina Alba, directora y presentadora del programa 'La estación azul', de RNE, galardonado en la primera edición del Premio Cosmopoética Ciudad de Córdoba. - RTVE

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa de RNE 'La estación azul' ha sido reconocido en la primera edición del Premio Cosmopoética Ciudad de Córdoba. El galardón, otorgado por el Ayuntamiento, le ha sido concedido en la categoría Difusión de la Poesía por su reivindicación del valor de la poesía y su contribución a engrandecerla. A la entrega del premio, que tendrá lugar el sábado, 3 de octubre, en Córdoba, acudirá Carolina Alba, directora y presentadora del programa.

Según el fallo del jurado facilitado desde RTVE, "la trayectoria del programa ha discurrido prácticamente en paralelo a la de Cosmopoética", a lo que ha agregado que "durante más de dos décadas, ambos proyectos han compartido una misma vocación y han crecido en la consideración de autores y lectores".

En esta primera edición también ha sido galardonada la poeta rumana Ana Blandiana --Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024-- en la categoría de Creación poética. El festival Cosmopoética es un referente en el sector y lleva celebrándose más de 20 años. Este año es el primero en el que se entregan esta serie de galardones concebidos como reivindicación de la poesía y reconocimiento a quienes, desde distintos ámbitos, la ponen en valor.

'La estación azul' tiene como objetivo acercar el universo literario a los ciudadanos y la voluntad de ser un punto de encuentro para los amantes de la lectura. Dirigido y presentado por Carolina Alba, ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio ACE-Ángel María de Lera en 2024, el Premio Ondas 2002 al mejor programa especial, el Premio Galicia de Comunicación 2007, el Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2011 o el Premio de la Federación de Gremios de Editores de España 2012.