La estación de Córdoba alberga la exposición 'Caminos de Hierro' hasta el 26 de noviembre

Publicado 25/10/2018 18:16:07 CET

CÓRDOBA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles y Adif exponen en el vestíbulo de la estación de Córdoba las obras premiadas, seleccionadas y preseleccionadas en el 29º concurso fotográfico 'Caminos de Hierro', que se podrá visitar hasta el 26 de noviembre.

Según ha indicado la organización de la exposición, en la muestra se reflejan las 149 miradas del amplio mundo del ferrocarril que han plasmado en sus obras 134 fotógrafos de 18 países: 41 fotografías son obras originales y 108 se exponen en formato digital.

La muestra es fruto de la selección realizada entre las 3.697 fotografías presentadas por 1.595 autores de 62 países al concurso fotográfico 'Caminos de Hierro', organizado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles desde 1986, y recorrerá doce estaciones entre 2018 y 2019. Esta edición del certamen cuenta con la colaboración de Adif y Renfe, y con el apoyo de las empresas Cosfesa, Elecor y Ortiz Construcciones, pertenecientes al Grupo Ortiz.

Entre las fotografías expuestas, destacan las siete obras premiadas: 'Cuaderno de Vinh a Hue', de Cristina Bezanilla Echeverría (Primer Premio). La fotografía fue tomada en 2017 en el tren de Hanoi a Ho Chi Minh (Vietnam), conocido como el Expreso de la Reunificación, en el tramo de Vinh a Hue.

El resto de obras premiadas son 'Between Green and Blue', de Guanghui Gu; 'Tent', de Armin Amirian; 'Tranvía hacia el mar', de Tete Alejandre; 'Estación Wadley, San Luis Potosí, México', de Pablo Elías; 'Flaying the Train', de Majid Hojati; 'Belice', de José Alberto Sánchez Porras.

203 FOTÓGRAFOS ANDALUCES, 23 DE CÓRDOBA

En esta edición de 'Caminos de Hierro' han participado 203 fotógrafos andaluces, 23 de ellos de Córdoba. En la muestra se pueden ver las obras de 16 de ellos. Exponen sus obras originales Francisco Javier Domínguez (Jerez de la Frontera, Cádiz); Katy Gómez Catalina (Úbeda, Jaén); Luis Fernando Benzo (Málaga); Cinta Cazorla (Málaga); Juanjo Martín (Málaga); Charo Rodríguez Márquez (Málaga); José Luis Moreno Gámez (Caleta de Vélez, Málaga).

En formato digital exponen José Antonio Grueso Perogil (Córdoba); Antonio Alcázar (Puerto Real, Cádiz); Pedro José García González (Jaén); Ángel Tirado (Linares, Jaén); Luis Guzmán (Málaga); Manuel Romero (Antequera, Málaga); Juan Miguel Cervera (Mijas, Málaga); Andrés Torreadrado (Gelves, Sevilla); Rogelio Camargo (Tomares, Sevilla).

Después de Córdoba, la exposición viajará hasta enero de 2020 por las estaciones de Cáceres, Valladolid, Oviedo, Santander, Bilbao, Logroño, Zaragoza, Lleida, Valencia, Albacete y Madrid. Por la exposición de la anterior edición de 'Caminos de Hierro' pasaron más de 5,8 millones de viajeros a lo largo de sus 18 meses de itinerancia.

En el concurso fotográfico 'Caminos de Hierro', creado en 1986, han participado 35.000 fotógrafos, con 79.000 fotografías, provenientes de todos los puntos del globo. Entre todas las obras presentadas en sus 29 ediciones, se han premiado 377 fotografías y seleccionado 2.419, todas ellas originales en papel de los autores.

Las fotografías seleccionadas en cada edición han formado parte de distintas exposiciones itinerantes, que se han montado en vestíbulos de estación en más de 370 ocasiones.