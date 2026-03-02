La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) permanece cerrada este lunes por fuertes vientos

Archivo - Estación de esquí de Sierra Nevada el pasado enero - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

GRANADA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) ha comunicado que sus puertas permanecerán cerradas este lunes por las fuertes rachas de viento que afectan a todas las cotas del dominio esquiable del recinto invernal.

La confirmación de este cierre para la jornada de este lunes se ha producido en torno al mediodía, hora hasta la que se había venido retrasando la decisión durante la mañana, según ha ido informando Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí granadina, en redes sociales, en mensajes consultados por Europa Press.

En principio, Sierra Nevada tenía previsto reabrir sus puertas este lunes tras haber permanecido cerrada durante la jornada de este pasado domingo debido a una avería en el suministro eléctrico de alta tensión que alimenta a los remontes.

Las fuertes rachas de viento, según consta en el parte de nieve de este lunes, sin embargo han impedido la reapertura al impedir el funcionamiento de los remontes. Las actividades de Mirlo Blanco y la pista de hielo sí están abiertas al público.