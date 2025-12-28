La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) reabre este domingo de forma progresiva sus pistas y remontes

Archivo - Imagen de archivo de esquiadores en un remonte en la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) - CETURSA SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) ha iniciado la apertura progresiva de sus pistas y remontes este domingo tras la mejora del parte meteorológico, el cual ha provocado un retraso hasta las 11,00 horas, debido a la presencia de fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

Según ha informado la empresa pública que gestiona la estación de esquí andaluza, Cetursa, a través de su página oficial, un total de diez remontes y 22 pistas están en proceso de apertura progresiva en función de las condiciones meteorológicas -- con viento de hasta 80 km/h en cotas altas y visibilidad reducida) y los trabajos de reacondicionamiento de dichas instalaciones. Asimismo, ha reflejado que en esto momentos están habilitados 16,4 kilómetros esquiables para los visitantes.

En cuanto a las actividades, están abiertas tres de las trece que hay en total, que son Mirlo Blanco abiertas, --Trineo Mirlo, Mirlo 1 y Mirlo 2--. Además, Cetursa ha especificado que no se permite el acceso a visitantes a la zona de Borreguiles debido a las condiciones meteorológicas.

También ha precisado que no se puede esquiar fuera de pistas balizadas, por riesgo alto de avalancha, al igual que no está permitido el esquí de montaña en la pista El Río por motivos de seguridad.