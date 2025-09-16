La estación de trenes de Córdoba estrena el nombre de Julio Anguita en un acto de homenaje

Ana Anguita, hija de Julio Anguita, interviene en el acto institucional y de homenaje con la nueva denominación oficial de la Estación de Córdoba-Julio Anguita, junto al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña. - MADERO CUBERO

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La estación de trenes de Córdoba ha estrenado este martes la nueva denominación oficial de Estación de Córdoba-Julio Anguita, en un acto institucional y de homenaje al exalcalde de la ciudad e histórico dirigente de IU y el PCE, con la asistencia de su familia, representantes institucionales como el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y políticos, como el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, y el portavoz parlamentario de IU y diputado por Córdoba, Enrique Santiago, y numerosos vecinos.

Durante el acto, el presidente de Adif ha celebrado "el nuevo nombre de la estación de Córdoba-Julio Anguita en homenaje a todo un referente de la política española en el último medio siglo", después de que "la semana pasada se cumplieron 31 años de la entrada en servicio de esta terminal, concretamente el 9 de septiembre del año 1994".

Según ha expuesto, "en todo este tiempo se ha convertido en una de las principales de Andalucía y de toda España", siendo "un punto estratégico y de intercambio de viajeros para las circulaciones, tanto de alta velocidad, como de ancho convencional".

Además, el presidente ha aseverado que han sido los cordobeses "los que han propiciado en primer lugar que a partir de ahora la estación lleve el nombre de quien fue su alcalde en las primeras elecciones en democracia durante siete años", a lo que ha agregado que "esta voluntad de la ciudadanía transmitida al Ayuntamiento encontró su extensión en la correspondiente voluntad política", tras su aprobación por mayoría con "un muy amplio consenso".

Y ha indicado que "una estación es mucho más que un punto de partida, de paso o de llegada". "La concebimos también como un lugar de encuentro y hoy, especialmente, como un espacio compartido para toda la comunidad cordobesa", ha resaltado, subrayando que es "un reconocimiento que permanecerá visible para las generaciones futuras cada vez que lean el nombre de la estación".

Mientras, ha explicado que "la tramitación administrativa no es tan rápida como nos gustaría", de modo que espera que "a finales de año ya toda la cartelería de la estación estará totalmente instalada", aunque "en todas las estaciones origen-destino Córdoba, en todos los teleindicadores hoy ya ha aparecido la estación con esta nueva nomenclatura", ha citado el presidente de Adif, entre aplausos.

ANA ANGUITA

Por su parte, Ana Anguita, hija del que fuera el primer alcalde de la democracia en Córdoba, en primer lugar ha expresado su agradecimiento a "todas las instituciones públicas que han contribuido a hacer realidad este nombramiento", y "a la ciudadanía de Córdoba, por el afecto y respeto que siempre han mostrado hacia la figura de mi padre, y que gracias a su iniciativa e impulso han hecho posible" que la Estación de Córdoba lleve su nombre.

A este respecto, ha resaltado que "este reconocimiento refleja la dedicación" de su padre a Córdoba, "y su influencia en nuestra sociedad, tanto dentro, como fuera de nuestro país", señalando que, "como alcalde, su trayectoria se distinguió por una forma de gobernar cercana, austera y siempre al servicio de la ciudadanía", a la vez que "aportó una mirada crítica y lúcida sobre la política internacional, y en la política nacional continúa a día de hoy siendo un referente, por la firmeza de sus convicciones, la claridad y pedagogía en su discurso y su defensa constante de la ética pública", que "practicó" toda su vida.

Por todo ello, según ha concluido en su intervención, "al recordar su legado, sentimos orgullo y gratitud", esperando "que este reconocimiento, no sólo sirva para honrar su vida y obra, sino también para inspirarnos a continuar trabajando con la misma integridad, cercanía y compromiso que él siempre demostró".

"ES UN DÍA MUY EMOCIONANTE"

Y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, quien ha acudido al acto junto el portavoz de IU en el Congreso y diputado por Córdoba, Enrique Santiago, y otros cargos de la coalición, ha resaltado que este martes "es un día muy emocionante", pues supone la culminación de "una iniciativa ciudadana y popular", promovida por el Colectivo Prometeo y por el Grupo Municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento, que "elevó la propuesta del nombre de Julio Anguita para la Estación de Córdoba", que ahora se hace "realidad", hasta el punto, según ha recordado, de que "el otro día venía para Córdoba y se anunció desde Renfe, para sorpresa de todos y alegría de muchos: próxima llegada Córdoba Julio Anguita".

Para Maíllo, en ese anuncio "está la vinculación de Julio Anguita a partir de ahora a un nombre que es patrimonio común, de un país como el nuestro, que trasciende la organización a la que invitó, Izquierda Unida o el Partido Comunista, que es patrimonio común y que, sobre todo, hará recordar a mucha gente la referencia ética y política que supuso su trayectoria vital, su aspiración unitaria en el campo de la izquierda, para transformar y mejorar la vida de la mayoría social, de los trabajadores", y desde ahora, "quienes no lo conozcan seguro que al escuchar su nombre indagaran de quién era".

Además del presidente de Adif y los representantes de IU, han estado presentes en el acto la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López; concejales del gobierno local, como Marián Aguilar y Narci Ruiz, y los portavoces municipales del PSOE e IU, Antonio Hurtado y Juan Hidalgo, respectivamente, entre otros ediles y representantes institucionales, todo ello en la Plaza de las Tres Culturas, frente a la estación.