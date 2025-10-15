Estefanía Martínez (PSOE), alcaldesa de Castilléjar (Granada) tras prosperar la moción al independiente Emilio Sánchez

CASTILLÉJAR (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Castilléjar, en el norte de la provincia de Granada, ha elegido este miércoles, en reunión extraordinaria, a Estefanía Martínez, del PSOE, como nueva alcaldesa al prosperar la moción de censura promovida contra el ya exalcalde independiente de este municipio de la comarca de Huéscar Emilio Sánchez.

En las pasadas elecciones municipales de 2023, Unidos por Castilléjar-Independientes Altiplano consiguió con mayoría simple cuatro actas de edil en este municipio de unos 1.300 habitantes por tres del PSOE y dos del PP.

En el escrito en que se presentaba la moción de censura, consultado por Europa Press, se proponía a Martínez como candidata a la alcaldía con el apoyo del grupo socialista, de dos ediles que fueron en la candidatura del actual regidor, y una no adscrita que se presentó en la lista del PP. Sus votos favorables a la moción de censura en el pleno de este miércoles han investido a la nueva regidora.

El alcalde saliente según los promotores de la moción había "venido sufriendo una paulatina pérdida de confianza por parte de los concejales del pleno del ayuntamiento, incluidos los de su propio grupo, hasta el punto de quedar prácticamente solo, sin posibilidad de armar ninguna mayoría en torno a su gestión".

Lo criticaban por lo que llamaban "actitud poco transparente" y mencionaban la tramitación del proyecto de planta de biometano "que ha movilizado a gran parte de la población de Castilléjar", desconfiando "de las gestiones realizadas" con la empresa promotora.

Al hilo de la moción de censura, desde Compromiso por Andalucía han manifestado su "rotundo" apoyo a Emilio Sánchez, incidiendo en que Unidos por Castilléjar fue una formación integrada en la coalición Independientes del Altiplano promovida por los andalucistas en el norte de la provincia de Granada para los comicios de 2023.

"Sánchez representa el espíritu de servicio público, la cercanía con sus vecinos y la defensa firme de los intereses de Castilléjar frente a las presiones de los grandes partidos" siendo "un ejemplo del modelo político que desde Compromiso por Andalucía impulsamos en toda la comunidad", han indicado desde esta formación.