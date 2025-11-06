Estepa (Sevilla) se convierte este viernes en el primer lugar de España en encender su alumbrado navideño

ESTEPA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

La navidad comienza este viernes en Estepa. El municipio sevillano se convierte en la primera localidad del país en encender su alumbrado navideño. De esta forma refuerza su conexión con estas fiestas al ser también la sede de 22 fábricas de mantecados y polvorones que están abiertas al público desde septiembre.

Según una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento, a las 19,30 será el "botonazo" que dará luz a las calles del municipio. La encargada de ello será Beatriz García, que ha sido elegida para encarnar el papel de Estrella de la Ilusión en la próxima Cabalgata de Reyes Magos.

Los actos comienzan a las 18,00 en la Plaza del Carmen con la música del DJ Moreno. Esta no será la única actuación de la noche, tras el encendido, la celebración continuará con la actuación en directo del grupo Canastéreo.

El Ayuntamiento ha indicado que el adelanto del encendido navideño responde a "la identidad propia de Estepa como Ciudad de la Navidad". En este sentido han destacado el objetivo de "crear ambiente navideño en las calles" desde principios de noviembre.

En esta línea, el Consistorio ha subrayado que la iniciativa contribuye a la promoción y venta del Aceite de Oliva Virgen Extra con Denominación de Origen Estepa y a las 22 fábricas de polvores y mantecados que desde septiembre abren sus puertas a visitantes.

Con este evento, Estepa "adelanta" a Vigo como la primera ciudad en España en encender sus luces de navidad. El municipio gallego lo hará el próximo 15 de noviembre, una semana más tarde. El alcalde de la localidad, Abel Caballero, ha indicado que ese día "se encienden las luces de Navidad de todo el planeta".

Volviendo a Estepa, el encendido navideño va a coincidir con una nueva edición del Polvorón Vespero, un encuentro de vespas que se desarrolla en el municipio durante todo el fin de semana. El acto de bienvenida de este evento tiene lugar el viernes a las 18,00 en la Plaza del Carmen.