Estudiantes rechazan incluir las universidades privadas en los órganos del sistema universitario andaluz

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Consejos Universitarios de Andalucía (ACUA) ha mostrado su rechazo contra la Proposición No de Ley que presentó el grupo parlamentario Vox en el Parlamento andaluz y la enmienda al respecto propuesta por el grupo popular para la inclusión de las Universidades privadas en los Órganos del Sistema Universitario Andaluz.

En un comunicado, la Asociación explica que Vox plantea que la Universidad de Loyola, que no tiene representación en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU), doce años después de que la misma fuera aprobada en Andalucía, forme parte del CAU, yendo en contra de lo que establece la ley. El CAU es reconocido, entre otras cosas, por ser el órgano competente para emitir informes sobre la creación de nuevas universidades privadas, según han matizado.

Asimismo, los estudiantes ha alegado que la Ley Andaluza de Universidades, en su artículo 76 d), establece como miembros del pleno del CAU a los rectores "exclusivamente" de las universidades públicas. "No habla de universidades privadas en este órgano, por lo que no cabe duda alguna de que el equipo de dirección de estas universidades no debería formar parte de él, mucho menos a propuesta de un partido político", han subrayado.

Además de esto, han continuado, el 13 de octubre de 2023, el grupo parlamentario del Partido Popular formuló una enmienda de modificación a raíz de esta proposición no de ley presentada por Vox. La enmienda aprobada en el Parlamento insta al Consejo de Gobierno a que la futura Ley de Universidades para Andalucía incluya a las universidades privadas que se creen en Andalucía, y en este sentido ha señalado que esta igualación en la representación de los órganos en los que actualmente están las públicas "pone en peligro" la democracia en la toma de decisiones de estos órganos.

De igual modo, desde los consejos de estudiantes de las universidades públicas, a través de ACUA, "seguimos en la batalla" contra la Consejería. "Esta no deja de ignorar nuestras preocupaciones e inquietudes, incluso cuando son propuestas a la alteración de los miembros de un órgano consultivo de la Junta", han espetado.

Por último, han lamentado que los informes de los rectores de las universidades públicas para conseguir que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía reevalúe su determinación por aprobar universidades privadas en Andalucía no hayan servido.

"Es nuestra responsabilidad defender los intereses del estudiantado de las universidades públicas, y esto sólo lo podemos conseguir a través de la representación en órganos en los que se escuche a la institución pública. En estos órganos sólo deben figurar quienes defienden la opinión de la comunidad universitaria legítima y no los comités de empresas que gestionan los centros universitarios privados", han concluido.