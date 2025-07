Un estudio analiza el proceso de radicalización de la célula terrorista de los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017

CÓRDOBA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un trabajo de las universidades de Córdoba (UCO), Granada (UGR) y Burgos (UBU), junto con la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra (PG-ME), ha analizado los factores de riesgo y protección clave en los procesos de radicalización violenta de los autores materiales de los atentados de 2017 en Cataluña.

Según informa la UCO en una nota, a punto de cumplirse ocho años de los atentados de Barcelona y Cambrils, que dejaron 16 víctimas mortales y numerosos heridos, el grupo de investigación 'Conflict and Human Security' de la Universidad de Córdoba, la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra e investigadores de la UGR y la UBU han examinado los factores de riesgo y protección asociados al proceso de radicalización violenta de los miembros de la célula del 17-A. Los resultados han sido publicados en la revista 'Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression'.

Para obtener una comprensión más profunda de los mecanismos subyacentes y los factores que contribuyen a la radicalización violenta, el equipo de investigación estableció un puente entre la bibliografía existente y un caso real. De este modo, se encontró que, "aunque el proceso de radicalización tiene una naturaleza multifactorial, en el caso de los atentados del 17 y 18 de agosto de 2017 los factores potencialmente protectores no fueron suficientes para contrarrestar la influencia de los factores de riesgo, generándose así un desequilibrio que podría haber favorecido dicho proceso".

Así, el estudio --en el que se analizaron 200 declaraciones policiales, 50 entrevistas a familiares, amistades y personas del entorno de los terroristas, además de otras pruebas e informes complementarios vinculados a los individuos-- permitió examinar sistemáticamente los factores de riesgo y protección asociados al proceso de radicalización violenta de la célula del 17-A, ofreciendo una clasificación integral de las dimensiones y factores implicados.

En particular, "los factores de riesgo --especialmente los psicológicos (como la conexión dentro del grupo, la búsqueda de significado, la amenaza simbólica o realista, la pasión obsesiva o el autoritarismo), así como las actitudes y creencias subjetivas, que reflejan la perspectiva individual (como las actitudes segregacionistas, antidemocráticas o radicales y el extremismo político-religioso)-- tuvieron una presencia significativamente más elevada entre los miembros que aquellos otros factores protectores, como los sociodemográficos (edad, nivel educativo, estado civil u ocupación) o los experienciales y actitudinales, especialmente los relacionados con su integración social, que podrían haber evitado su radicalización".

Con investigaciones como esta será posible "seguir avanzando en el desarrollo de herramientas para la evaluación del riesgo y en el conocimiento de los mecanismos que subyacen a la radicalización, un fenómeno cambiante, altamente volátil y sobre el que aún existe un conocimiento limitado". Asimismo, se podrán diseñar planes preventivos que ayuden a anticiparse a este problema social y securitario.

La investigación se ha desarrollado en el marco del proyecto 'Camins', liderado por la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra y el grupo de investigación Conflict and Human Security de la Universidad de Córdoba.