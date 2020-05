Estudio de Fedea señala que Andalucía reduce su déficit en 2019 por la reducción de su gasto, especialmente de capital

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) elaborado por Ángel de la Fuente, investigador de la propia Fedea y del Instituto de Análisis Económico del CSIC, que aborda el saldo presupuestario de las comunidades autónomas entre 2018 y 2019, señala en el caso de Andalucía que "es la única comunidad que consigue mejorar su saldo presupuestario total a pesar del fuerte impacto negativo del efecto SII (Suministro Inmediato de Información) gracias al recorte de sus gastos en relación al PIB, que proviene fundamentalmente de las partidas de capital".

El estudio, consultado por Europa Press, se titula 'Las finanzas autonómicas en 2019 y entre 2003 y 2019'. El autor arranca en 2003 por tratarse del primer ejercicio en que todas las comunidades autónomas desarrollaron las competencias en Sanidad durante un ejercicio completo.

En los datos que ofrece el investigador de Fedea y del CSIC sobre Andalucía y el cumplimiento del objetivo de déficit en 2019, traslada que la comunidad autónoma presenta una variación del saldo presupuestario no financiero entre 2018 y 2019 de un +0.24%, cifra que explica a través de otros datos conexos. De la Fuente manifiesta que los ingresos de la Junta, en caso de la no percepción de la liquidación del IVA de 2017, caen un -0,29%, parámetro que pasa a ser positivo, de un +0,11%, de haber recibido la liquidación del impuesto.

De la Fuente explica que con la introducción de los SII, los pagos mensuales del IVA se desplazaron, de manera que el último de ellos, el correspondiente a noviembre, pasa de finales de diciembre a comienzos de enero del año siguiente. Esto supone que en 2017 sólo se realizaron once ingresos, que se traduce en una bajada de la recaudación del año con criterios de caja. De la Fuente traslada que "esto no tuvo efectos prácticos en 2017, pues las entregas a cuenta del sistema de financiación no se vieron afectadas, pero sí en 2019 al realizarse la liquidación de 2017".

Con un descenso del gasto que De la Fuente establece para Andalucía en un 0,41% determina que el saldo presupuestario andaluz sea de ese +0,24% tras contabilizar tanto la merma de ingresos por la no liquidación del IVA (-0,29%) como el incremento por contabilizar la liquidación del IVA (+0,11%).

En el apartado de gasto, el investigador de Fedea y de CSIC traslada que el gasto de capital se ha reducido un -0,34%. La variación media de este parámetro, los gastos de capital, ha sido de un 0,05% en el conjunto de las comunidades, lo que supone que el descenso inversor de Andalucía casi multiplica por 7 el del resto de comunidades.

El investigador de Fedea y del Instituto de Análisis Económico del CSIC sostiene que Andalucía forma parte, junto con Canarias y Navarra, de "las comunidades en las que menos ha crecido el gasto total en el conjunto del período". Según los datos que aporta el también director ejecutivo de Fedea el gasto no financiero por habitante de Andalucía ha crecido 11 puntos entre 2003 y 2019, siete puntos inferior a la media nacional, que en igual periodo ha aumentado 18 puntos.

ANDALUCÍA ENTRE LAS CUATRO CUMPLIDORAS De la Fuente sitúa a Andalucía en el grupo de las cuatro comunidades cumplidoras del objetivo de déficit del ejercicio, cifrado en un 0,1%, junto a País Vasco, Navarra y Canarias. De la Fuente retrata la fotografía de conjunto de las comunidades para manifestar que "el conjunto de las comunidades presentó en 2019 un déficit presupuestario corregido del efecto SII de 0,34 puntos del PIB agregado, con un ligero incremento en relación al dato de 2018, que se cerró con un déficit del 0,28% del PIB".

"Este resultado supone que, en su conjunto, las CCAA han vuelto a incumplir el objetivo presupuestario fijado para el ejercicio tras haber conseguido alcanzarlo el año pasado", ha argumentado el investigador de Fedea y del CSIC.

FUERTES SUBVENCIONES A TRAVÉS DEL FLA

De la Fuente concluye en su trabajo que "los ingresos y gastos autonómicos han seguido un patrón extremadamente procíclico", que se ha traducido en "fuertes crecimientos durante el período de expansión seguidos de profundos recortes en la crisis y de una paulatina y desigual recuperación", que, a su juicio, "ha terminado devolviéndonos en 2019 a una situación similar en muchos aspectos a la observada en 2003, pero también bastante más frágil ante un posible cambio de ciclo".

El investigador de Fedea y del Instituto de Análisis Económico del CSIC ha planteado que el diagnóstico de su trabajo revela que "los principales motivos de preocupación son el elevado stock de deuda que han acumulado la mayor parte de las autonomías", a lo que añade que "la mejora del saldo presupuestario autonómico registrada en los últimos ejercicios se apoya en parte en factores anómalos y difícilmente sostenibles, incluyendo una inversión atípicamente baja y fuertes subvenciones a los intereses a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) y otros mecanismos estatales del liquidez".