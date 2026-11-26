Un grupo de escolares en una actividad en la naturaleza. - UCO

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por el Grupo de Investigación en Educación y Gestión de la Biodiversidad (Gesbio) de la Universidad de Córdoba (UCO) y en el que también ha participado la Universidad Europea de Andalucía, ha comprobado que los menores de seis a 12 años están desconectados del mundo natural, sobre todo a nivel emocional, ya que no sienten apego por la naturaleza, a pesar de conocerla y saber qué comportamientos son positivos para la misma, un desapego que aumenta conforme crecen.

Según informa la UCO, así se extrae de los resultados de un cuestionario realizado a más de 1.300 estudiantes de la provincia de Córdoba que ha profundizado en la conexión con la naturaleza del alumnado desde sus tres vertientes: la afectiva, el comportamiento y el conocimiento. Esto es, el sentido de pertenencia, emoción o apego, las acciones y la comprensión.

Mientras el comportamiento se mantiene casi inalterable durante la infancia, las otras dos dimensiones muestran un patrón contrario con la edad: conforme el alumnado crece, aumenta su conocimiento sobre la naturaleza (fruto también del avance en la etapa educativa), pero disminuye su apego emocional hacia ella.

Así, el equipo investigador, del que forman parte Tamara Murillo, Antonio J. Carpio y Rocío Serrano, de la Universidad de Córdoba, así como Manuel Remesal, de la Universidad Europea de Andalucía, ha identificado la edad como un factor determinante para definir la relación de los menores con la naturaleza.

En un contexto de pérdida de biodiversidad y en una etapa de la vida fundamental para la configuración de la relación con la naturaleza, el hecho de que la infancia se desvincule emocionalmente de ella puede afectar a las medidas de conservación en el futuro. Más aún teniendo en cuenta que una parte del conocimiento que los menores tienen de la naturaleza se basa en el contenido de Internet o en imágenes generadas por IA que pueden llegar a confundir.

Aunque el género o vivir en un entorno rural no potencian la relación con la naturaleza, la frecuencia de visitas al campo sí facilita una mayor conexión emocional con el medio ambiente de los menores. Así, el estudio, publicado en la revista 'International Journal of Educational Research', abre la puerta a una nueva orientación de la enseñanza de la naturaleza en las primeras etapas educativas.

Como ha afirmado la investigadora Murillo, "no hay que centrarse solo en conocer los procesos ecológicos o determinados animales más comunes, por ejemplo, sino profundizar en la emoción y trabajar en la naturaleza y con ella. Ir al campo, parques o jardines y poner a los menores en contacto con elementos naturales de forma guiada puede servir para que se recupere ese vínculo emocional que tienen los más jóvenes y que parece que pierden con la edad".

La investigación, además, destaca la importancia de estudiar la conexión de los jóvenes con el medio ambiente desde sus tres vertientes (afectiva, comportamental y cognitiva). "Si solo se tiene en cuenta una de ellas, como el conocimiento, no se obtiene una imagen completa, ya que el conocimiento es alto con la edad, pero se obvia que con los años disminuye la dimensión afectiva, que es la que en gran medida determina las acciones futuras", ha sostenido Murillo.