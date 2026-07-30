Un estudio revela que "solo el 10%" de la red de caminos públicos andaluces se da a conocer para su uso público

Archivo - Un camino público. - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un reciente trabajo publicado en el Boletín de la Asociación Española de Geografía (BAGE) por Manuel Trujillo, del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), y David Moscoso, de la Universidad de Córdoba (UCO), revela que "solo el 10% de unos 200.000 kilómetros" de caminos de Andalucía está preparado para su uso público.

Según informa el IESA-CSIC en una nota, vías pecuarias y verdes, caminos públicos municipales, en montes y servidumbres públicas configuran algunos de los factores analizados, así como su puesta en valor como uso público en la forma de senderos destinados a la práctica del senderismo, bicicleta o trail, entre otros.

"Destaca la falta de inventarios de caminos, lo que impide concretar con certeza cuáles son los caminos municipales y la existencia de una gran parte de los caminos intransitables, bien por su cierre por barreras o por su abandono", explica uno de los autores del artículo y coordinador de la Unidad Técnica de Estudios Aplicados (UTEA) del IESA-CSIC, Manuel Trujillo.

Se trata de un estudio pionero entre este autor y el catedrático de Sociología de la Universidad de Córdoba, David Moscoso, ya que "nunca en España se ha acometido esta tarea en ningún ámbito importante" bajo el objeto de estudiar "en qué medida es posible conocerlo y cuál es su situación, ya que lo que no se conoce es imposible de cuidar".

Cabe destacar que en los últimos años se ha producido una creciente revalorización económica y social del patrimonio viario, motivada por nuevos usos como la práctica deportiva, el turismo rural y la gestión de espacios naturales protegidos. Así, el estudio trata de testar las oportunidades que ofrece este patrimonio para su comercialización como segmento turístico.

Este artículo incide en el conocimiento de la red de caminos, algo que la sociedad "reclama cada vez más", sostiene el autor, siendo, sin embargo, "una asignatura pendiente para las administraciones públicas". Su conocimiento y el diagnóstico de los problemas que sufre, sostiene Trujillo, resulta "fundamental para que se tomen las medidas para solucionarlos".

En el trabajo se pone de manifiesto la falta de información que hay respecto a los caminos públicos, ya que, "no se sabe cuáles hay, debido a que los ayuntamientos, que son los responsables, no tienen elaborados sus inventarios".

Y finalmente se destaca la existencia de un alto porcentaje de los caminos que, pese a ser públicos, "están cerrados por los propietarios de las fincas que atraviesan u olvidados e intransitables", instando así, "a que las administraciones cataloguen, cuiden y recuperen todo este importante patrimonio público".

METODOLOGÍA

La investigación presenta información cartográfica de toda esta infraestructura por tipología. Para su obtención, se ha apoyado en un amplio elenco de fuentes oficiales, sobre las que se han desarrollado sendas operaciones estadísticas y cartográficas.

El trabajo se desarrolla en el marco del Plan de Excelencia de la Junta de Andalucía, Convocatoria de Subvenciones a Proyectos de I+D+i a Universidades y Entidades Públicas de Investigación en Andalucía.