Un estudio señala que los vídeos de animales salvajes hechos con IA crean confusión y amenazan su conservación

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajo de la Universidad de Córdoba (UCO) aboga por la alfabetización mediática y la formación del alumnado frente a las problemáticas derivadas de la difusión de vídeos de biodiversidad creados por Inteligencia Artificial (IA), pues pueden generar confusión y amenazar su conservación.

Según ha indicado la institución académica en una nota, circula un vídeo por redes sociales en el que un leopardo entra en el patio de una casa donde hay un niño jugando y una gata se enfrenta al leopardo y lo ahuyenta, protegiendo al crío. Ese vídeo supera el millón de likes y se ha compartido más de 15.000 veces.

Otra serie de vídeos muestran a osos o ciervos saltando en la cama elástica de un jardín. En otro, tres mapaches viajan por un río montados sobre tres cocodrilos. Todo esto son vídeos creados por inteligencia artificial que, gracias a una alta dosis de realismo, parecen reales.

Ante la proliferación de este tipo de vídeos y la falta de estudio de este tema en la literatura científica, los investigadores del grupo Gesbio de la UCO José Guerrero, Francisco Sánchez, Antonio Carpio, Rocío Serrano y Tamara Murillo han puesto la lupa sobre esta problemática, analizando las diferentes consecuencias que tienen estos vídeos generados por IA en el conocimiento y la conservación de las especies silvestres.

Las principales problemáticas que han detectado tras el análisis de los vídeos más compartidos en redes son: la percepción errónea de los animales salvajes (es muy improbable que un leopardo salte a un patio de una casa y que un gato se enfrente a él), la atribución de características y comportamientos humanos a los animales y el aumento de la desconexión entre la sociedad y el mundo natural.

"Se reflejan características, comportamientos, hábitats o relaciones entre especies que no son reales. Por ejemplo, vemos a depredadores y presas jugando. Nos muestran animales con comportamientos humanos que se alejan mucho de la realidad", ha explicado José Guerrero. "En el vídeo del niño jugando en el patio y el leopardo, se genera un clima negativo para la conservación de una especie como un leopardo que no te encontrarás nunca en esa situación", ha aclarado.

"Si hablamos de que ya existe una desconexión total entre ciudadanía y vida salvaje, acusada en niños de Primaria como ya vimos en el proyecto 'IncluScienceMe' que demuestra el desconocimiento de la fauna local por los más pequeños, con estos vídeos se genera una conexión falsa con la naturaleza. Especies que son vulnerables parecen más abundantes con estos vídeos y eso es negativo para la conservación", ha señalado Rocío Serrano.

Estos vídeos también generan frustración entre los más pequeños, que esperan salir al campo y encontrar un capibara o que se les acerque a saludarles un animal salvaje. "Si los más pequeños van al campo y no encuentran esos animales con características y comportamientos más carismáticos o mágicos se genera el efecto contrario en términos de conexión", ha subrayado.

Teniendo en cuenta que en la etapa de la infancia la forma principal de aprendizaje es la imagen, se genera una imagen distorsionada. Además, el aumento del uso de las redes sociales como fuente de información (entre personas jóvenes, sobre todo) incrementa el impacto negativo de estos vídeos.

"Nos encontramos con otro problema grave como es la demanda de especies exóticas como mascotas", ha apunta Tamara Murillo. La exposición a esos animales exóticos y carismáticos, con actitudes amigables hace que cada vez más personas quieran tenerlos en casa.

Las estrategias planteadas por el equipo pasan por una alfabetización mediática que aporte herramientas a la ciudadanía para cuestionar y comprobar la información acudiendo a fuentes veraces y "tratar de introducir en los contenidos de escolares conocimientos medioambientales, con conceptos como autóctono, qué es una especie exótica y que desde pequeñitos entiendan que aquí no hay leones", ha remarcado Francisco Sánchez.

Este trabajo cualitativo publicado en la modalidad de 'Problemáticas de conservación' de la revista 'Conservation Biology', abre una vía de estudio que no había sido explorada hasta ahora y promueve una mayor investigación en los efectos del contenido generado por IA en la conservación de la biodiversidad.