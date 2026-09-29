Un estudio de la UCO cifra en 4,8 millones los ingresos hoteleros en Córdoba por alojamiento en julio y agosto

Archivo - Actuación en el Teatro de la Axerquía en el marco del Festival de la Guitarra. - IMAE - Archivo

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad de Córdoba (UCO) ha analizado los datos turísticos de la ciudad en los meses de julio y agosto y ha estimado en 4,8 millones de euros el total de ingresos hoteleros generados por el servicio de alojamiento, lo que representa un incremento del 3,6% respecto al mismo periodo del año anterior, con 165.899 euros más. Ese dato resulta de considerar tanto el número de habitaciones ocupadas, el número de días y los ingresos por habitación disponible.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, ha mantenido este martes un encuentro con el responsable de dicho Centro, Manuel Rivera, quien le ha explicado el contenido del informe, que ha sido encargado por el Instituto Municipal de Turismo (Imtur). El estudio recoge que aunque en estos dos meses de verano han bajado las tarifas medias hoteleras, la mayor ocupación y el incremento de plazas ofertadas, así como el aumento importante del número de viajeros y pernoctaciones, ha servido para mejorar los ingresos directos del servicio de alojamiento.

El informe recoge un comportamiento "excepcionalmente positivo" de los meses de julio y agosto, incluso por encima de las previsiones iniciales apuntadas por algunos organismos oficiales y portales profesionales de turismo. De hecho, refleja un incremento notable del número de viajeros en el conjunto de los meses de julio y agosto de 2026 con respecto a estos dos mismos meses de 2025, estimado en un 11,2%, lo que ha representado un aumento de 16.026 viajeros hoteleros.

El análisis de la UCO manifiesta que tanto julio como agosto han registrado el mejor dato de movimiento de viajeros de la última década, lo que viene a confirmar no sólo la fuerte recuperación del turismo en verano tras la pandemia, sino también el hecho de que esta temporada ya no se considere baja.

El fuerte tirón del número de turistas hoteleros en los meses de julio y agosto se ha debido fundamentalmente al turista nacional, que ha tenido un crecimiento del 13,2% (+10.495) en el conjunto de ambos meses. El informe destaca, en este sentido, "cómo la ciudad ha vivido un verano turístico a nivel de demanda nacional muy positivo, a diferencia de otras ciudades patrimoniales de interior, como Sevilla o Granada, o de la propia Costa del Sol".

"CLARO REPUNTE"

En cuanto a las pernoctaciones, el incremento significativo en los meses de julio y agosto ha podido compensar en buena parte la bajada en el mes de junio, "constatándose un claro repunte del mercado turístico en Córdoba durante estos dos meses centrales de la temporada de verano, de manera que excepcionalmente y sin parangón en la serie estadística oficial, estos dos meses han superado en 2026 en ambos casos el número de pernoctaciones del mes de junio".

En concreto, las pernoctaciones en el mes de julio han crecido en un 5,7% (+6.328) y en el mes de agosto un 13,5% (+17.605), superándose incluso en este último mes las cifras de 2019. El informe de la UCO señala que la tarifa media hotelera en Córdoba en julio y agosto "ha sido ciertamente muy competitiva y con una buena relación calidad-precio de la oferta, lo que ha supuesto un importante estímulo para el turista nacional, que ha tenido un crecimiento ciertamente excepcional".

Esta situación, apunta el estudio, "se ha visto favorecida también por el aumento de la oferta de actividades de ocio nocturno y tiempo libre este verano en la ciudad y el hecho de que el factor climático ha tenido este año mucho menos impacto mediático negativo, habida cuenta de que la ola de calor ha afectado a prácticamente todos los destinos turísticos nacionales e incluso a muchos otros destinos europeos".

Al respecto, Aguilar ha indicado que "los datos que arroja este estudio corroboran la tendencia que está experimentando el turismo en la ciudad, que apunta a unos meses de verano que ya están siendo atractivos para los viajeros, frente a otros momentos en los que viajar a Córdoba en julio o agosto era algo no tan extendido".

Esto se debe, "sin duda, a que se ha puesto en marcha una importante campaña de promoción de la ciudad en esta época, que sobre todo ha dado a conocer la rica oferta de ocio y cultura para las noches de verano", ha afirmado la delegada, quien ha recordado que "la apertura de los museos en horario nocturno o la oferta musical, con el Festival de la Guitarra, Córdoba Live o Califa Fest como principales estandartes, ha atraído a mucho turismo que ha visto en Córdoba un destino de excepción para estas fechas".

De este modo, Aguilar ha resaltado que van a "seguir trabajando en esta línea para consolidar a Córdoba como un destino abierto los 365 días, dejando atrás la estacionalidad tan marcada que ha afectado durante mucho tiempo".