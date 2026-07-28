Un estudio de la UCO constata la 'desventaja rural' en la oferta de enseñanza bilingüe en Andalucía

Una profesora da clase en un aula. - UCO

CÓRDOBA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad de Córdoba (UCO) ha constatado la 'desventaja rural' en la oferta de enseñanza bilingüe en Andalucía tras analiza la distribución de los centros de Primaria y Secundaria con programas de bilingüismo, que están "mucho más presentes en los grandes municipios e inexistentes en amplios territorios rurales de interior".

Así lo ha señalado la UCO en una nota en la que ha detallado que a lo largo de las dos últimas décadas, los programas de enseñanza bilingüe se han expandido de manera significativa en el sistema educativo español con el objetivo de mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras, fundamentalmente del inglés, y de hacerlo democratizando su acceso. Aunque cada vez son más los centros que ofertan educación bilingüe, estos se reparten de manera desigual por el territorio, generando desigualdades entre el alumnado.

Para arrojar luz sobre esta cuestión, un estudio de la Universidad de Córdoba ha analizado la distribución de los centros de enseñanza bilingüe en Andalucía, constatando la existencia de una brecha entre las ciudades y municipios más poblados, donde se concentra el mayor número de centros bilingües, y las zonas rurales, donde su existencia es aún escasa.

Estudios previos ya habían desgranado las desigualdades existentes en zonas urbanas, estrechamente ligadas a la capacidad económica de las familias y al barrio de residencia. Ahora, un nuevo trabajo amplía la mirada para atender a las desigualdades entre municipios según el número de habitantes.

Tal y como explican sus autores, esta línea de investigación pretende evaluar si los programas de educación bilingüe están garantizando la igualdad de oportunidades para toda la población, en línea con la vocación democratizadora con la que fueron diseñados. Para ello ha analizado los más de 2.500 centros de Educación Primaria y 1.600 de Educación Secundaria Obligatoria que hay repartidos por Andalucía.

La conclusión es "clara", pues "cuanto mayor es el tamaño del municipio, mayor es la posibilidad de que los centros oferten enseñanza bilingüe".

El trabajo ha sido publicado por los investigadores de la UCO Alberto Álvarez (Departamento de Ciencias Sociales, Filosofía, Geografía, Traducción e Interpretación) y David Gutiérrez (Departamento de Matemáticas) en colaboración con el investigador Juan M. Gómez (Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide) y Carlos Lubián (Departamento de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela) en la revista 'Journal of Education Policy'.

Tal y como señalan los autores, los datos obtenidos en este estudio, que se enmarca en el proyecto Equibil, revelan una "diferencia sustancial de recursos bilingües disponibles que daría la razón a quienes señalan el cariz elitista y 'urbanita' de estos programas".

En lo que respecta a Educación Primaria, el 41,8% de los centros andaluces ofrecen enseñanza bilingüe. En municipios de más de 20.000 habitantes el porcentaje crece hasta el 48,7%, pero conforme el cerco se cierra en torno a poblaciones pequeñas, la presencia de colegios bilingües cae, situándose por debajo del 20% en municipios de menos de 3.000 habitantes. En el caso de Secundaria el patrón se repite: el 56,1% de los institutos andaluces son bilingües, pero el porcentaje crece hasta el 66,7% en municipios de más de 20.000 habitantes y baja del 25% en localidades de menos de 3.000.

LAS 'ZONAS CIEGAS' DEL BILINGÜISMO ESCOLAR

Además, el estudio revela la existencia de 'zonas ciegas' de bilingüismo escolar, aquellas a las que no llega la política potencialmente democratizadora de acceso a la lengua extranjera. Y no siempre se trata de zonas pequeñas o aisladas, sino que pueden abarcar comarcas enteras.

Los investigadores señalan que estas 'zonas ciegas' coinciden habitualmente con zonas rurales de interior: Los Vélez en Almería; la Sierra de Cádiz; Los Pedroches en Córdoba; el Valle de Lecrín en Granada; la Cuenca Minera de Huelva; gran parte de la Sierra de Segura y Sierra Mágina en Jaén; la serranía de Ronda en Málaga, o la Sierra Norte de Sevilla.

En su trabajo, los investigadores tratan además de buscar la explicación a esta brecha, que definen como "compleja y multifactorial". Entre las hipótesis que han constatado se encuentra la mayor presión competitiva de los centros educativos en municipios grandes que tienen más alumnado potencial, lo que les lleva a querer diferenciarse ofreciendo programas como el bilingüe para "captar" estudiantes.

En paralelo, la amplia implantación de la educación privada concertada en zonas urbanas y su escasa representación en zonas rurales dilata aún más la brecha, ya que estos centros tienden a ofrecer enseñanza bilingüe en mayor medida que la red pública.

Todo ello, señalan los investigadores, se suma a "otras desventajas ya existentes en zonas rurales en materia de educación que acentúan las desigualdades". Los datos apuntan a la "necesidad de repensar el modelo de los programas de educación bilingüe en Andalucía para que puedan servir a su verdadero objetivo: el de democratizar el aprendizaje de lenguas extranjeras entre todo el alumnado, independientemente de dónde viva".