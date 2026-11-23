El estudio identifica que bloquear temporalmente la percepción del sabor dulce disminuye el placer asociado a los alimentos azucarados y reduce el deseo de seguir consumiéndolos - UGR

GRANADA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo investigador de la Universidad de Granada (UGR) ha estudiado una estrategia novedosa para ayudar a controlar el consumo de azúcar y que consiste en reducir temporalmente la capacidad de percibir el sabor dulce en la boca. Los resultados obtenidos sugieren que esta intervención puede disminuir el placer y el deseo asociados a los alimentos azucarados, y abren nuevas líneas de investigación para favorecer hábitos alimentarios más saludables.

La investigación, publicada en la revista 'Appetite', ha analizado el potencial de compuestos naturales procedentes de Gymnema sylvestre, una planta conocida popularmente como la destructora del azúcar. Estas sustancias tienen la capacidad de bloquear de forma temporal los receptores responsables de detectar el sabor dulce en la lengua, reduciendo así la intensidad con la que se perciben los alimentos azucarados.

Según informan desde la UGR en un comunicado, la principal novedad de esta aproximación radica en que actúa de manera local sobre los receptores del gusto, bloqueando la señal del sabor dulce antes de que esta llegue a los circuitos cerebrales implicados en la recompensa, sin necesidad de que el compuesto alcance el cerebro ni requiera procedimientos invasivos o tratamientos complejos. Dicho de otra forma, modifica temporalmente la experiencia sensorial de los alimentos dulces interviniendo en la primera fase del proceso alimentario: la percepción del sabor.

Para evaluar esta hipótesis, el equipo ha combinado estudios preclínicos y ensayos con personas voluntarias. En las intervenciones con animales se han analizado dos patrones distintos de consumo de azúcar: uno basado en una exposición continuada y otro caracterizado por comportamientos similares a los atracones.

Los resultados indican además que la eficacia del bloqueo del sabor dulce depende del patrón de consumo. La intervención fue especialmente efectiva en situaciones similares a los atracones, donde la percepción del sabor desempeña un papel central en la recompensa obtenida al comer.

Por el contrario, su efecto ha sido más limitado en los animales expuestos al azúcar de forma continuada, lo que sugiere que el consumo crónico puede generar adaptaciones en los circuitos cerebrales de recompensa que mantienen la preferencia por estos alimentos incluso cuando disminuye la percepción del dulzor.

RESULTADOS "PROMETEDORES" EN HUMANOS

Los hallazgos obtenidos en humanos también han resultado prometedores, según destacan en la nota informativa. Los participantes que utilizaron compuestos derivados de Gymnema sylvestre percibieron los alimentos dulces como menos intensos, menos agradables y menos deseables que quienes no los utilizaron.

En concreto, el placer máximo asociado al consumo de estos productos se redujo aproximadamente un 27%, mientras que la experiencia global de placer descendió cerca de un 30%. Además, mostraron un menor interés por seguir consumiendo alimentos azucarados después de la intervención.

Los investigadores concluyen que estos resultados sugieren que modificar temporalmente la percepción del sabor dulce podría convertirse en una herramienta complementaria para reducir los antojos y facilitar un mayor control sobre la alimentación.

A diferencia de otras estrategias centradas exclusivamente en la fuerza de voluntad o en restricciones alimentarias estrictas, este enfoque permite que las personas continúen expuestas a los alimentos dulces, pero reduciendo parte de la recompensa que generan. Esta reducción podría contribuir, con el tiempo, a debilitar asociaciones aprendidas durante años entre el sabor dulce y el placer, favoreciendo así cambios de comportamiento más sostenibles.

También plantean que estos resultados podrían servir de base para desarrollar sprays orales, chicles, caramelos funcionales u otros productos destinados a ayudar a controlar el consumo de azúcar, así como complementar programas de pérdida de peso, educación nutricional o tratamiento de problemas relacionados con la ingesta excesiva de alimentos dulces.

Aunque serán necesarios nuevos estudios para determinar la eficacia de esta estrategia a largo plazo, la investigación propone una vía innovadora para abordar uno de los principales desafíos alimentarios de las sociedades actuales: reducir el consumo excesivo de azúcar actuando desde el propio origen de la experiencia sensorial, usando extractos de plantas. Este enfoque se enmarca en la nueva generación de 'psychofoods' o alimentos psicológicos, como aquéllos destinados a mejorar la conducta alimentaria disfuncional.