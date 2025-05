Un estudio de la Universidad Loyola indica que la terapia familiar y el psicodrama mejoran las conductas en los jóvenes

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un reciente estudio en el que ha participado el profesor titular de la Universidad Loyola y coordinador del grado de psicología, Jesús Maya, ha identificado una serie de "momentos clave" en la terapia familiar y del psicodrama que facilitan cambios positivos en adolescentes con conductas disruptivas.

En una nota de prensa, la entidad universitaria ha informado que esta investigación, titulada 'Therapeutic Process Through an Analysis of Significant Events in Psychodramatic Family Therapy', ha sido publicada en la prestigiosa revista de terapia familiar 'Family Process', donde ha explicado que el psicodrama es un modelo terapéutico cuyo objetivo principal es explorar y resolver problemas emocionales y psicológicos mediante la dramatización de las situaciones problemáticas y el entrenamiento de conductas alternativas.

Este método combina elementos de la psicología, el teatro y la sociología "para facilitar la expresión emocional y la comprensión de las experiencias internas". Además, la entidad ha señalado que la terapia sistémica "ayuda a trabajar las relaciones disfunciones conceptualizando los problemas en la familia como una situación en la que todos los miembros de la familia están involucrados y todos pueden aportar la solución".

De este modo, el estudio se ha centrado en analizar momentos significativos durante sesiones de terapia sistémica y psicodrama. Para ello, se evaluaron 14 grupos multifamiliares, compuestos por 122 adolescentes y 107 padres en Andalucía.

Se identificaron seis tipos de momentos cruciales durante estas sesiones, destacando la representación de escenas, la dramatización de los conflictos y la expresión emocional que se da en los grupos terapéuticos.

Tras las investigaciones, los resultados han indicado que estos momentos señalados, especialmente durante las etapas intermedias y finales de la terapia, "son fundamentales para promover cambios positivos en los adolescentes y en sus familias".

Según ha detallado la Universidad, Jesús Maya es doctor en Psicología y profesor del Departamento de Psicología de la Universidad Loyola. Especializado en psicodrama y terapia familiar sistémica, ha participado en diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales relacionados con familias en riesgo y violencia filio-parental.

Su experiencia incluye estancias en instituciones prestigiosas como el Prevention Science Institute de la Universidad de Oregón en Estados Unidos. La entidad universitaria ha concluido que, a futuro, esta línea de investigación "buscará profundizar en la comprensión de los mecanismos que facilitan el cambio terapéutico en adolescentes con conductas problemáticas", con el objetivo de "optimizar las intervenciones y mejorar los resultados terapéuticos en contextos familiare".