Evacuado al hospital un hombre de 70 años tras incendiarse la cocina de una vivienda en Armilla (Granada)

Archivo - Bomberos de Motril en una imagen de archivo. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

GRANADA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha resultado afectado y ha sido trasladado al hospital este domingo al incendiarse la cocina de una vivienda en el municipio de Armilla (Granada), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la entidad coordinadora ha detallado que el suceso ha ocurrido en la calle Lope de Vega, sobre las 15,20 horas de la tarde, momento en que el teléfono 112 ha gestionado un aviso por un incendio localizado en la cocina de un inmueble.

Acto seguido, la sala del 112 ha activado en el momento a los bomberos, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061; los efectivos sanitarios trasladados al lugar han confirmado el traslado de un varón de 70 años al Hospital de San Cecilio. Los bomberos, por su parte, han confirmado que el incendio ha quedado extinguido y la zona ventilada.